Freispruch für Currywurst-Mann Chris Töpperwien - oder doch nicht?

Chris Töpperwien (50) auf dem Weg zum Landesgericht Wiener Neustadt. © RTL / 99pro media

Als Töpperwien im Frühsommer für einen TV-Auftritt von seiner Wahlheimat Los Angeles nach München fliegt, wird er am dortigen Flughafen festgenommen. Erst hier erfährt er, was ihm vorgeworfen wird, kommt anschließend für knapp zwei Wochen in U-Haft.

2021 soll er als Geschäftsführer eines Grill-Fachhandels Firmenprodukte wie Grillkohle und einen Gartenschlauch eingesteckt, Gelder des Unternehmens für private Einkäufe verwendet und Social-Media-Aktivitäten an seine Ehefrau Nicole (33) ausgelagert haben. Insgesamt geht es um rund 8800 Euro und 30 Anklagepunkte.

Vor wenigen Tagen ist er mit mentaler Unterstützung von Mama Rosita (73) und der langjährigen Freundin Melanie auf dem Weg zum Landesgericht Wiener Neustadt, wo die Verhandlung steigt.

"Das ruiniert mich komplett, du weißt das", sagt er schluchzend vor dem Gerichtsgebäude zu seiner Mutter, die wie ihr Sohn auf einen Freispruch hofft. Und dahingehend von Verteidiger Martin Walter bekräftigt wird.

Er hofft, genügend Belege für dessen Unschuld zu haben, da sein "mitteilungsbedürftiger" Mandant viel verschriftlicht hat, was seine Unschuld beweisen kann.