Chris Töpperwien zieht Schlussstrich: "Habe für dieses moralische H****haus nichts mehr übrig"

Los Angeles - Chris Töpperwien (51) ist seit vielen Jahren im Reality-TV zu sehen, hat an etlichen Formaten teilgenommen und zählt für viele wohl zum Urgestein des Reality-Business. Nun hat der "Currywurstmann" die Schnauze jedoch gestrichen voll - und zieht endgültig die Reißleine.

Chris Töpperwien (51) war bislang nicht nur im Reality-TV erfolgreich, sondern betreibt seit mehreren Jahren eine Bäckerei mit Ehefrau Nicole. © Instagram/chris.toepperwien

Egal ob das legendäre "Dschungelcamp", das "Sommerhaus der Stars" oder zuletzt "Reality Backpackers" - der USA-Auswanderer ist im Laufe seiner TV-Karriere in vielen Formaten aufgetreten, sorgte dabei stets für gute Unterhaltung und hat sich eine beachtliche Fan-Gemeinde aufgebaut. Mit Reality-TV ist jetzt jedoch Schluss!

In einem langen Instagram-Beitrag hatte sich Chris in dieser Woche bei seinen rund 165.000 Followern gemeldet und seinen Abschied aus der Trash-TV-Welt verkündet, was wohl insbesondere an den Akteuren liegt, die zurzeit durch sämtliche Shows geistern.

"Ich habe für diesen Zirkus, dieses moralische H****haus, nichts mehr übrig. Mit Stolz kehre ich dem Ganzen den Rücken. [...] Mir kann man beim besten Willen nicht mehr so viel Geld bezahlen, dass ich mich noch einmal freiwillig in diese untersten Schubladen des Fernsehens begebe", polterte der "Goodbye Deutschland"-Star, regte sich über die "vielen sogenannten Reality-Pappnasen" auf und zeigte keinerlei Verständnis für "Menschen, die sich selbst für relevant halten, obwohl ihr größter Tageserfolg darin besteht, rechtzeitig zum nächsten TV-Format zu erscheinen".

Einem echten Job nachgehen oder Verantwortung übernehmen wolle heutzutage keiner mehr, wie Chris monierte und die Protagonisten der einschlägigen Shows als "letztklassige Selbstdarsteller" und "aufmerksamkeitsgeile Clowns" titulierte. Doch damit nicht genug!