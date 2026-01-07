Chris Töpperwien zieht Schlussstrich: "Habe für dieses moralische H****haus nichts mehr übrig"
Los Angeles - Chris Töpperwien (51) ist seit vielen Jahren im Reality-TV zu sehen, hat an etlichen Formaten teilgenommen und zählt für viele wohl zum Urgestein des Reality-Business. Nun hat der "Currywurstmann" die Schnauze jedoch gestrichen voll - und zieht endgültig die Reißleine.
Egal ob das legendäre "Dschungelcamp", das "Sommerhaus der Stars" oder zuletzt "Reality Backpackers" - der USA-Auswanderer ist im Laufe seiner TV-Karriere in vielen Formaten aufgetreten, sorgte dabei stets für gute Unterhaltung und hat sich eine beachtliche Fan-Gemeinde aufgebaut. Mit Reality-TV ist jetzt jedoch Schluss!
In einem langen Instagram-Beitrag hatte sich Chris in dieser Woche bei seinen rund 165.000 Followern gemeldet und seinen Abschied aus der Trash-TV-Welt verkündet, was wohl insbesondere an den Akteuren liegt, die zurzeit durch sämtliche Shows geistern.
"Ich habe für diesen Zirkus, dieses moralische H****haus, nichts mehr übrig. Mit Stolz kehre ich dem Ganzen den Rücken. [...] Mir kann man beim besten Willen nicht mehr so viel Geld bezahlen, dass ich mich noch einmal freiwillig in diese untersten Schubladen des Fernsehens begebe", polterte der "Goodbye Deutschland"-Star, regte sich über die "vielen sogenannten Reality-Pappnasen" auf und zeigte keinerlei Verständnis für "Menschen, die sich selbst für relevant halten, obwohl ihr größter Tageserfolg darin besteht, rechtzeitig zum nächsten TV-Format zu erscheinen".
Einem echten Job nachgehen oder Verantwortung übernehmen wolle heutzutage keiner mehr, wie Chris monierte und die Protagonisten der einschlägigen Shows als "letztklassige Selbstdarsteller" und "aufmerksamkeitsgeile Clowns" titulierte. Doch damit nicht genug!
Chris Töpperwien machte seine Verabschiedung aus dem Reality-TV bei Instagram öffentlich
"Spätestens dann, wenn man sich vor laufenden Kameras hemmungslos volllaufen lässt, herumfummelt, unter Bettdecken mit ausgemustertem Realityabschaum rumfingert und jede Form von Selbstachtung über Bord wirft, sollte man sich ehrlich fragen, ob man noch alle Tassen im Schrank hat – oder ob man die Kontrolle über das eigene Leben längst abgegeben hat", schimpfte Töpperwien.
Zu weit ging der 51-Jährige mit seinen Worten nach Meinung seiner Fans dabei nicht - ganz im Gegenteil. So kassierte er in der Kommentarspalte unter dem Beitrag jede Menge Zuspruch für seine Entscheidung, während ihm viele beipflichteten. "Bravo, endlich spricht es mal jemand aus", hieß es dort unter anderem.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/chris.toepperwien