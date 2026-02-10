"Geht nicht darum, dass er sich entschuldigt": Töpperwien wegen Ofarim als Ars***och beleidigt

Los Angeles - Der Sieg von Gil Ofarim (43) im Dschungelcamp erhitzt weiter die Gemüter! So stark, dass TV-Auswanderer Chris Töpperwien (51) in seinen Direktnachrichten bei Instagram sogar als Ars***och beleidigt wird.

Über Instagram legte Chris Töpperwien jüngst wieder richtig los. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Töpperwien

Den vermeintlichen Grund dafür liefert die "Goodbye Deutschland"-Ikone der ersten Stunde in einer der neuesten Storys.

Denn entgegen aller Widerstände und kontroversen Meinungen hält Chris Töpperwien Dschungelsieger Gil weiter die Stange. "Gil hat verdient gewonnen. Als Opfer von Mobbing, Hate und sonstiger Kampagnen kann ich nur dafür sprechen, dass die Gesellschaft aufgrund derer entscheidet, die da geschädigt sind."

Das passt einem User offensichtlich aber so gar nicht in den Kram. Innerhalb kurzer Zeit flattert dem "Currywurstmann" daher die symbolisch brennende Mistgabel in die Nachrichten. "Du Arschloch. Verdient gewonnen. Was ist mit den Opfern SEINER Gewalt? Du müsstest das eigentlich kennen."

Auch von anderer Seite hagelt es für den 51-Jährigen heftige Kritik - nur weil der sich öffentlich an die Seite von Gil Ofarim stellt.