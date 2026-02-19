Nach Fragen zu verschwundener Skandal-Staffel von Reality-Serie: Chris Töpperwien rastet aus

Los Angeles (Vereinigte Staaten) - Kaum ist in Thailand die neue Staffel von " Promis unter Palmen " gestartet, geht ein wildes Gerücht um die verborgene zweite Staffel durch die Promi-Welt. Jetzt legt auch Chris Töpperwien (51) wie gewohnt nach!

Unter anderem wegen Melanie Müller (37) ist sich Chris Töpperwien sicher, dass die geheime zweite Staffel von "PuP" nicht gezeigt wird. © Jennifer Brückner/dpa

Bereits am Mittwoch hatte sich SAT.1-Senderchef Marc Rasmus im Podcast "Blitzlichtgewitter" offiziell zu Wort gemeldet und verraten, dass die im Kasten abgedrehte zweite Staffel von "PuP" "zum Teil" auf seinem Laptop liege.

Ob die Fans allerdings jemals Ausschnitte der Skandal-Staffel zu sehen bekommen werden, ließ er offen.

Für TV-Auswanderer Chris Töpperwien kann es dagegen nur eine Entscheidung geben: die umstrittene Staffel nie ausstrahlen und verrotten lassen!

Das stellt er unmissverständlich in seiner Instagram-Story klar und lässt dabei kein gutes Haar an einigen Mitstreitenden.

"Wenn ich diese Scheiße wieder lese. Ich sag euch ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass diese Staffel gezeigt wird. Zum einen gab es da einen Marcus von Anhalt (59), der extrem homophobe Kommentare von sich gegeben hat", haut der Wahl-Amerikaner zum Start seiner Wutrede raus.