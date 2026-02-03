Dschungel-Frust bei Chris Töpperwien: "Ariel kann nicht ganz normal sein"

Los Angeles (USA) - Und täglich grüßt das frustrierte Murmeltier! TV-Auswanderer Chris Töpperwien (51) hat auf Instagram seinem Frust freien Lauf gelassen und heftig über "IBES"-Kandidatin Ariel (22) geschimpft.

Über Instagram redete sich Chris Töpperwien jüngst über "IBES"-Kandidatin Ariel in Rage. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Töpperwien

Bereits vor ein paar Tagen hatte sein männlicher TV-Kollege Thorsten Legat (57) heftig über die Schweizerin abgeledert - jetzt schlägt der Currywurstmann ähnliche Töne an.

In seiner Instagram-Story sprach der 51-Jährige davon, dass es ihm schleierhaft vorkäme, dass Zuschauer tatsächlich für Ariel den Hörer in die Hand nähmen und für die Krawallnudel anrufen würden.

"Ich bin ja eigentlich ein Gegner, der sich immer ungefragt zu irgendwelchen Sachen meldet - aber diese Ariel kann ja nicht ganz normal sein. Die kann nicht ganz knusper sein im Kopf", lauten seine Gedanken in Bezug auf die "IBES"-Teilnahme der 22-Jährigen.

"Was ist in Deutschland los, dass die überhaupt noch einen Anruf bekommt? Was findet ein Zuschauer an dieser Person super?"

Ähnlich wie Thorsten Legat, der sich in der "Stunde danach" heftig über Ariel ausgelassen und ihr das Frau-Sein abgesprochen hatte, sickern auch beim Wahl-Amerikaner frauenverachtende Züge durch, die er mit weiteren fragwürdigen Aussagen füttert.