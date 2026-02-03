Dschungel-Frust bei Chris Töpperwien: "Ariel kann nicht ganz normal sein"
Los Angeles (USA) - Und täglich grüßt das frustrierte Murmeltier! TV-Auswanderer Chris Töpperwien (51) hat auf Instagram seinem Frust freien Lauf gelassen und heftig über "IBES"-Kandidatin Ariel (22) geschimpft.
Bereits vor ein paar Tagen hatte sein männlicher TV-Kollege Thorsten Legat (57) heftig über die Schweizerin abgeledert - jetzt schlägt der Currywurstmann ähnliche Töne an.
In seiner Instagram-Story sprach der 51-Jährige davon, dass es ihm schleierhaft vorkäme, dass Zuschauer tatsächlich für Ariel den Hörer in die Hand nähmen und für die Krawallnudel anrufen würden.
"Ich bin ja eigentlich ein Gegner, der sich immer ungefragt zu irgendwelchen Sachen meldet - aber diese Ariel kann ja nicht ganz normal sein. Die kann nicht ganz knusper sein im Kopf", lauten seine Gedanken in Bezug auf die "IBES"-Teilnahme der 22-Jährigen.
"Was ist in Deutschland los, dass die überhaupt noch einen Anruf bekommt? Was findet ein Zuschauer an dieser Person super?"
Ähnlich wie Thorsten Legat, der sich in der "Stunde danach" heftig über Ariel ausgelassen und ihr das Frau-Sein abgesprochen hatte, sickern auch beim Wahl-Amerikaner frauenverachtende Züge durch, die er mit weiteren fragwürdigen Aussagen füttert.
Chris Töpperwien wirft mit "A"-Wort um sich
Zum Beispiel: "Ich bin eigentlich ein Fernseh-Profi und ich weiß, wie Dramaturgie funktioniert. Und ich weiß auch, dass man solche kontroversen Leute reinbringen muss, um für Unterhaltung und Wirbel zu sorgen. Aber dass das Ganze so asozial geworden ist..."
In seinen Vorstellungen, gemeinsam mit Ariel im Dschungelcamp zu hausen, könne er neben "dieser Bekloppten" gar nicht genügend Beruhigungsmittel schlucken, um die 22-Jährige über zwei Wochen hinweg zu ertragen, stellt er klar.
Sein klar formulierter Wunsch: "Steckt mich mit alten Reality-Hasen da rein - aber nicht mit solchen Assis. (...) Ich weiß nicht, ob dieses Corona die Leute alle verrückt gemacht hat."
Wie schon des Öfteren bringt Chris Töpperwien auch diesmal seine eigenen Reality-Erfahrungen mit ins Spiel und betont (erneut), dass er auf heutige Produktionen keine Lust mehr habe und sich - unter anderem durch Typen wie Ariel - deshalb davon verabschiedet.
