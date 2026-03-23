Durch Deepfake um Collien Fernandes: Chris Töpperwien gesteht brisanten Betrugsfall

TV-Auswanderer Chris Töpperwien spricht auf Instagram über brisante Erfahrungen aus seiner eigenen Vergangenheit - Stil-Kritik an Collien Fernandes inklusive.

Von Maurice Hossinger

Los Angeles (USA) - Unmittelbar nach der unterschwelligen Kritik an Collien Fernandes (44) offenbart TV-Auswanderer Chris Töpperwien (52) ganz offen, vor längerer Zeit in eine erfundene Person verliebt gewesen zu sein. Trotzdem kann er sich einen Seitenhieb gegen Ex-Frau von Christian Ulmen (50) nicht verkneifen.

Schauspielerin Collien Fernandes (44) machte in der Vorwoche die über Jahre hinweg erlittene "virtuelle Vergewaltigung" publik. © Daniel Bockwoldt/dpa In einem ausführlichen Erfahrungsbericht bei Instagram verrät Töpperwien, vor 26 Jahren Opfer von digitaler Täuschung geworden zu sein. "Mir wurde telefonisch eine Beziehung vorgespielt, ich verliebte mich in einen Menschen, den es nie gab. Stimmen wurden verstellt, Fotos gefälscht." Anders als im Fall Fernandes - die jahrelang unter den Folgen der sexuell verbreiteten Fake-Inhalte gelitten hatte - war der Schwindel um Chris Töpperwien bereits nach acht Wochen vorbei, erklärt er. "Acht Wochen später kam die Wahrheit ans Licht, nachdem ich 500 Kilometer gefahren war und niemand kam. Der emotionale Schaden blieb für Monate."

Straftaten anprangern, aber bitte nicht öffentlich