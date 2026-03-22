Öffentliche Vorwürfe gegen Christian Ulmen: Kritisiert Chris Töpperwien hier Collien Fernandes?

Los Angeles (Vereinigte Staaten von Amerika) - Immer mehr Promis haben sich aufgrund der dramatischen Ereignisse rund um Schauspieler Christian Ulmen (50) mit dessen Ex-Frau Collien Fernandes (44) solidarisiert. Jetzt schaltet sich auch TV-Auswanderer Chris Töpperwien (52) ein und stellt klar, was ihn an der Thematik stört.

Über Jahre hinweg soll Ex-Mann Christian Ulmen (50) die Identität von Collien Fernandes (44) geklaut und im Internet für Sex-Taten benutzt haben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Es ist DAS Promi-Thema der vergangenen Tage: Mehr als zehn Jahre soll Christian Ulmen heimlich Fake-Profile hinter dem Rücken seiner Ex-Frau erstellt und sexualisierte Inhalte verbreitet haben.

Seine eigene Meinung zur brennenden Thematik hat auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Chris Töpperwien. Der hat sich kürzlich in einem Clip zu Wort gemeldet und verraten, was ihm rundherum gewaltig auf den Keks gehe.

"Am allerschlimmsten ist es, dass es in der Öffentlichkeit ausgetragen wird", lautet seine unterschwellige und unübersehbare Kritik an Collien Fernandes.

Die Frage ist: Wo sonst? Laut neuesten Zahlen des Bundeskriminalamtes werden nur 2,4 Prozent der digitalen Gewalt an Frauen zur Anzeige gebracht - öffentliche Aufklärung für Straftaten im stillen Kämmerlein also dringend erforderlich.