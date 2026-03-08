Chris Töpperwien macht Schluss: TV-Auswanderer verlässt beliebte Erfolgsshow

Los Angeles (USA) - Nach mehr als einem Jahrzehnt macht TV-Auswanderer Chris Töpperwien (52) endgültig Schluss mit einer der beliebtesten TV-Shows.

Mit seiner deutschen Currywurst hat Chris Töpperwien innerhalb von 14 Jahren in den USA Fuß gefasst. © IMAGO / Thomas Lebie

Insgesamt 14 Jahre hat der "Currywurstmann" für "Goodbye Deutschland" in regelmäßigen Abständen für Unterhaltung und jede Menge private Einblicke gesorgt.

Aber: Jetzt ist Schluss! Der Café-Betreiber aus dem Herzen Los Angeles' verlässt die TV-Bühne und liefert ein emotionales Statement, um seine Entscheidung zu begründen.

"Heute war mein letzter Drehtag für 'Goodbye Deutschland'. (...) Es gab viele schöne Momente und Erfahrungen, die ich ohne diese Reise nie gemacht hätte. Aber ich wäre nicht ehrlich, wenn ich nicht auch sagen würde, dass diese Zeit ihre Schattenseiten hatte", schreibt der Familienvater auf Instagram.

Statt nur noch stumpf über die Bildschirme zu flimmern habe er im Laufe der Jahre erkannt, dass er Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernehmen müsse, schreibt er.

"Durch vieles, was medial passiert ist, und den Hass, der teilweise entstanden ist, bin ich mental irgendwann sehr krank geworden. Dinge, die geschrieben oder gesagt wurden, haben mich stärker getroffen, als viele vielleicht denken."