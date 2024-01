"Alarm für Cobra 11"-Star stirbt bei Flugzeug-Unglück!

Christian Klepser hier mit Cate Blanchett (54) auf dem Roten Teppich bei der Berlinale 2007. © dpa/Gero Breloer

Oliver, der bürgerlich Christian Klepser hieß, stürzte wohl am Donnerstag mit einem Kleinflugzeug ins Meer. Das berichtete die britische Tageszeitung Daily Mail unter Berufung auf Polizeiangaben.

Auch seine Kinder Madita (10) und Annik (12) sollen sich an Bord des Leichtflugzeugs befunden haben. Sie verloren demnach ebenfalls ihr Leben. Genauso der Pilot, der von der örtlichen Polizei als Robert Sachs benannt wurde.

Bekannt wurde Christian Oliver als Ermittler Jan Richter in der RTL-Erfolgsserie "Alarm für Cobra 11". Von 2002 bis 2004 (Staffeln sieben und acht) spielte er den Kollegen von Erdoğan Atalay (57).

Anschließend erlangte er auch in Hollywood Ruhm. Mit Kate Blanchett (54) und George Clooney (62) spielte er im Blockbuster "The Good German". Danach war er auch in "Operation Walküre" an der Seite von Action-Star Tom Cruise (61) zu sehen.