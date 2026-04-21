Christian Wolf im Attacke-Modus: Deshalb spricht er bei Ex Antonia Elena von "Heuchelei"
Köln - Wieder Zoff um Christian Wolf (30)! Der Fitness-Unternehmer wird wegen eines Kommentars aktuell von vielen Seiten attackiert und bläst jetzt zum Gegenangriff. Unter anderem die Mutter seines Sohnes Noah kriegt dabei ihr Fett weg!
Erst vor ein paar Tagen hatte sich der Unternehmer mit seiner Wortwahl auf Instagram selbst ins Knie geschossen.
In seiner Antwort auf ein Video, in dem Fakten zum Thema Herzinfarkte und Schlaganfälle aufgeklärt werden sollten, schrieb der 30-Jährige zum Ende hin, dass er der Frau wegen Lügen und Täuschung "ins Gesicht treten" wolle.
Die Reaktionen einiger Influencer – und auch die seiner Ex-Freundin Antonia Elena (32) – fielen daraufhin so verurteilend aus, dass ihm jetzt der Kragen geplatzt ist.
"Wenn ich jetzt noch ein so'n geheucheltes Video sehe. (...) Ihr wisst sicherlich ... Ich habe vor ein paar Tagen einen Kommentar geschrieben. (...) Die Dame hat öffentlich über mich gelogen und fachliche Fehler eingebaut", heißt es zu Anfang seines Statements.
Ihm zufolge soll sie ihre Sicht der Dinge so zurechtgeschnitten haben, dass bei ihren Fans der Eindruck entstehen sollte, dass Christian Wolf Freund von Gewalt sei.
Christian Wolf schießt gegen Ex-Freundin Antonia Elena
"Sie hat extra einen Videoausschnitt herausgeschnitten, um dann so zu tun, als hätte ich was anderes gesagt. (...) Die Dame hat mir so einen Vibe gegeben von 'Der-/diejenige hat ein Gesicht zum ...". Ja, der Kommentar war dumm und ich hätte ihn mir sparen sollen. Aber für wie dumm haltet ihr eure Zuschauer, dass die glauben sollen, dass das Gewaltverherrlichung war?", stellt Wolf in den Raum.
Insbesondere auf Antonia Elena zielt er bei seiner neuesten Meldung ab – ohne ihren Namen direkt zu nennen.
"Denn nach einer offensichtlich dummen Formulierung, die bereits als solche anerkannt wurde, dann noch TAGE danach Videos zu posten, ist weder stark noch mutig – sondern falsch und heuchlerisch", erklärt der Auswanderer.
Ohnehin sei das Timing der Vorwürfe – unter anderem von seiner Ex-Freundin – durchaus auffällig, sagt er.
"Ist euch mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die ganz, ganz plötzlich immer dann gegen mich schießen, wenn man sieht, wie happy ich mit Romina und Hazel bin? Dabei belasse ich's dann auch mal. Muss sich jeder ein eigenes Bild machen."
Titelfoto: IMAGO / Panama Pictures