21.04.2026 10:58 Christian Wolf im Attacke-Modus: Deshalb spricht er bei Ex Antonia Elena von "Heuchelei"

Christian Wolf attackiert nach einem Shitstorm seine Gegner auf Instagram und spricht von Heuchelei. Auch Ex-Freundin Antonia kriegt indirekt ihr Fett weg!

Von Maurice Hossinger

Köln - Wieder Zoff um Christian Wolf (30)! Der Fitness-Unternehmer wird wegen eines Kommentars aktuell von vielen Seiten attackiert und bläst jetzt zum Gegenangriff. Unter anderem die Mutter seines Sohnes Noah kriegt dabei ihr Fett weg!

Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) hat Tage nach seinem umstrittenen Kommentar zum Gegenschlag ausgeholt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf Erst vor ein paar Tagen hatte sich der Unternehmer mit seiner Wortwahl auf Instagram selbst ins Knie geschossen. In seiner Antwort auf ein Video, in dem Fakten zum Thema Herzinfarkte und Schlaganfälle aufgeklärt werden sollten, schrieb der 30-Jährige zum Ende hin, dass er der Frau wegen Lügen und Täuschung "ins Gesicht treten" wolle. Die Reaktionen einiger Influencer – und auch die seiner Ex-Freundin Antonia Elena (32) – fielen daraufhin so verurteilend aus, dass ihm jetzt der Kragen geplatzt ist. Promis & Stars Ekel-Alam: "Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack verrät fieses Detail über ihre Füße "Wenn ich jetzt noch ein so'n geheucheltes Video sehe. (...) Ihr wisst sicherlich ... Ich habe vor ein paar Tagen einen Kommentar geschrieben. (...) Die Dame hat öffentlich über mich gelogen und fachliche Fehler eingebaut", heißt es zu Anfang seines Statements. Ihm zufolge soll sie ihre Sicht der Dinge so zurechtgeschnitten haben, dass bei ihren Fans der Eindruck entstehen sollte, dass Christian Wolf Freund von Gewalt sei.

Christian Wolf schießt gegen Ex-Freundin Antonia Elena