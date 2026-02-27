"Das wusste ich nicht": Popstar Pink äußert sich zum angeblichen Liebes-Aus nach 20 Jahren Ehe

Los Angeles - Ist Popstar Pink (46) etwa wieder Single? Dieses Gerücht machte am Donnerstagabend die Runde und sorgte für Schlagzeilen. Doch nun meldete sich die Sängerin selbst zu Wort - und zeigte sich überrascht!

Sängerin Pink (46, r.) und ihr Ehemann Carey Hart (50, l.) sind seit über 20 Jahren verheiratet. (Archivbild) © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Auf Instagram teilte die "So What"-Interpretin ein Video, in dem sie entsprechende Berichte über eine angebliche Trennung von Ex-Rennfahrer Carey Hart (50) als "Fake News" bezeichnete.

"Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht. Danke, dass ihr mich darüber informiert habt. Möchtet ihr das auch unseren Kindern sagen? Meine 14-Jährige und mein Neunjähriger wissen auch nichts davon", so die 46-Jährige.

In dem Clip machte sie zudem auf wichtige Themen aufmerksam. Sie fragte, ob man nicht lieber über relevante Nachrichten sprechen wolle. Dabei zählte sie verschiedene Themen auf, die derzeit Schlagzeilen machen - unter anderem die Epstein-Akten und Olympia.

"Oder wollt ihr darüber reden, dass ich in meinem ersten Jahr, in dem ich dafür infrage kam, für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert wurde? Wollt ihr über meine Erfolge reden oder nur über meinen angeblichen Niederlagen?", so Pink.

Unter dem Beitrag machte sie zudem deutlich, dass ihre Fans Schlagzeilen nicht glauben sollten, solange diese nicht direkt von ihr selbst bestätigt werden.

Zuvor hatte das People-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle über eine angebliche Trennung berichtet. Zwar habe das Paar in der Vergangenheit schwierige Phasen durchlebt, doch an den aktuellen Gerüchten ist nichts dran.