Nach schlimmen Scheunenbrand: "The Wire"-Star Bobby J. Brown stirbt im Alter von 62 Jahren

USA - Traurige Nachrichten aus Hollywood: Der "The Wire"-Schauspieler Bobby J. Brown ist im Alter von 62 Jahren an den Folgen eines verheerenden Scheunenbrandes gestorben.

Bobby J. Brown (†62, r.) ist an den Folgen eines Scheunenbrandes gestorben. Er hinterlässt unter anderem seinen Sohn Bobby Brown II. (Archivbild) © Screenshot/Instagram/bbrown929

Dies teilte seine Tochter dem Boulevardblatt TMZ mit. Demnach sei der 62-Jährige am Dienstag an einer Rauchvergiftung gestorben. Bei dem Brand habe er zudem schwere thermische Verletzungen und Verbrennungen erlitten.

Ausgelöst wurde das Feuer als der Schauspieler in einer Scheune ein Fahrzeug überbrücken wollte. Er rief noch seine Familie an und bat darum, ihm einen Feuerlöscher zu bringen - doch als dieser eintraf, stand die Scheune bereits in Flammen.

Auch seine Ehefrau kam nicht ohne Verletzungen davon: Sie erlitt schwere Verbrennungen, als sie versuchte, ihren Mann zu retten.

Brown hinterlässt neben seiner Frau auch seine Tochter sowie einen Sohn. Sein Agent erklärte: "Ich bin erschüttert und traurig. Er war ein so guter Schauspieler und Mensch. Er war der Schauspielkunst vollkommen verschrieben und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten."

Neben Gastauftritten in "The Wire" als Officer Brown war er auch in "Law & Order: SVU" sowie in "We Own This City" zu sehen.