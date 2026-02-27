"Thor" lässt die Muckis spielen: Welcher Mega-Star hat mehr Bums in den Armen?

Sänger Ed Sheeran und Schauspieler Chris Hemsworth haben sich ein Duell im Armdrücken geliefert.

Von Lea Marie Kläsener

Melbourne (Australien) - Ed Sheeran (35, "Shape of You") und Chris Hemsworth (42, "Thor") haben sich ein Duell im Armdrücken geliefert. Der britische Sänger und der australische Schauspieler teilten ein Video von ihrem Kräftemessen auf Instagram und auf X.

Chris Hemsworth (42, l.) musste all seine Kräfte bündeln, um Ed Sheeran (35) Paroli bieten zu können.
Chris Hemsworth (42, l.) musste all seine Kräfte bündeln, um Ed Sheeran (35) Paroli bieten zu können.  © Screenshot/X/@edsheeran

In der ersten Runde knien die beiden Promis vor einem Tisch. Sheeran feuert seinen Gegner mit den Worten an: "Mach es richtig. Mach schon, mach schon." Aber der "Thor"-Darsteller muss sich gegen den Sänger geschlagen geben.

Anschließend fordert Sheeran Hemsworth zu einer zweiten Runde mit den linken Armen auf. Dabei muss sich der 35-Jährige so stark gegen den Schauspieler stemmen, dass er über den Boden rutscht.

Sheeran lacht, als Hemsworth ihn schnell besiegt. Zu dem Video schreibt er auf Instagram: "Das Comicbuch-Cover nachstellen".

"Das wusste ich nicht": Popstar Pink äußert sich zum angeblichen Liebes-Aus nach 20 Jahren Ehe
Promis & Stars "Das wusste ich nicht": Popstar Pink äußert sich zum angeblichen Liebes-Aus nach 20 Jahren Ehe

Zuvor hatte der Comic-Zeichner Wayne Nichols ein Bild gezeichnet, auf dem Ed Sheeran gegen den Superhelden Thor im Armdrücken antritt.

Das Gemälde hängt im Marvel-Stadion in Melbourne, in dem Ed Sheeran an diesem Wochenende auftritt, wie Marvel Australien auf Instagram mitteilte.

Chris Hemsworth verkörpert seit 2011 den Donnergott Thor in diversen Marvel-Filmen.

Titelfoto: Screenshot/X/@edsheeran

Mehr zum Thema Promis & Stars: