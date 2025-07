Ehekrise bei den Hännis? DSDS-Star Luca schickt Ehefrau Christina Knutschvideo mit einer anderen

Köln - Seit sich Christina (35) und Luca Hänni (30) vor fünf Jahren bei " Let’s Dance " kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich. Zuletzt geriet der DSDS -Sieger von 2012 aber arg in Erklärungsnot.

Alles in Kürze

Christina (35) und Luca Hänni (30) sind seit August 2023 verheiratet. © Henning Kaiser/dpa

Der Grund: Ein brisantes Video, das der 30-Jährige seiner Liebsten vor über einem Jahr mit dem Zusatz "Ich muss dir etwas beichten" gesendet hat.

"Ich klicke auf dieses Video und sehe ihn einfach mit einer anderen Frau knutschen", erinnert sich die Profitänzerin in der neusten Folge des gemeinsamen Podcasts "Don’t worry BE HÄNNI" an die kuriose Situation.

Sorge, dass sich ihr Ehemann von ihr trennen könnte, braucht die 35-Jährige allerdings nicht zu haben: Die intime Szene stammt aus einem Casting zum Kinofilm "Ewigi Liebi", bei dem Luca erstmals als Schauspieler auf der großen Leinwand zu sehen sein wird.

Und: Christina wusste schon im Vorfeld, dass es bei den Dreharbeiten zum Fremd-Knutscher kommen wird.