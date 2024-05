Bewegender Appell von krebskrankem Christoph Daum: "Es lohnt sich zu leben"

Christoph Daum (70) macht im Kampf gegen den Krebs gesundheitliche Fortschritte. © INA FASSBENDER / AFP

"Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Es ist ein Fahren auf Sicht", erklärte der 70-Jährige am Sonntag im Interview bei Welt-TV.

Die Krebsdiagnose habe "so ein bisschen den Schrecken verloren. Es ist nicht mehr so die Todesnachricht. Wir haben unglaublich gute Therapien. Ich befinde mich in besten Händen", verriet der Stuttgarter Meistertrainer von 1992 darüber hinaus.

Aus dem akuten Gesundheitszustand könne mit Medikamenten künftig zumindest ein chronischer gemacht werden, glaubt Daum: "Wenn die Wissenschaft noch ein bisschen voranschreitet, dann werden wir Krebs vielleicht heilen können."

Der ehemalige Übungsleiter des 1. FC Köln, Bayern Leverkusen und Eintracht Frankfurt ging im Oktober 2022 mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit, den niederschmetternden Befund habe er einige Monate vorher erhalten.

Seitdem hat der gebürtige Zwickauer schon 29 Chemotherapien hinter sich, wie er kürzlich im Gespräch mit dem Stern offenbarte. Zudem musste er im vergangenen Jahr aufgrund einer Lungenentzündung auf die Intensivstation, wo er sogar zwei Tage im Koma lag.