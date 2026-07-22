"Forsthaus Rampensau"-Jessica hat "Bock auf Dating-Shows": Ist sie bald ein Bachelor-Babe?
Darmstadt - "Ich hätte richtig Bock auf Dating-Shows", verriet die kommende "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Jessica Zemer (25) am Mittwoch bei einem Q&A.
"Also, Dating-Shows, die auch mit meiner Geschichte, meiner Personality und so halt passen, die funktionieren", ergänzte die Darmstädterin in einer Instagram-Story.
Eventuell spielte sie damit auf ihre Trans-Identität an, die 25-Jährige war während der Show "Die Realitystar Academy" gegen ihren Willen geoutet worden.
Mit ihrem offenen Bekenntnis beantwortete Jessica diese Frage eines Fans: "An welchen Formaten hättest Du nach dem Forsthaus Interesse?"
"Ich bin ja leider noch Single und das würde ich halt gerne ändern", verriet die Reality-Darstellerin weiter.
Sie werde jetzt in diesem Sommer noch 26 Jahre alt, ergänzte Zemer und betonte: "Langsam bin ich halt schon so in der Position, dass ich sage: Ich hätte gerne einen Partner an meiner Seite und würde mich halt gerne verlieben."
"Vielleicht mal heiraten, eine Familie gründen irgendwann - und deswegen: Ich hätte Bock auf Dating-Shows. Total Bock!", fügte sie hinzu.
Jessica Zemer möchte "vielleicht den Partner fürs Leben finden"
Allerdings ist Jessica im Hinblick auf eine eventuelle Teilnahme bei einer Dating-Show auch wählerisch: Es müsste schon ein Format sein, "wo es halt wirklich darum geht, sich auch zu verlieben und nicht nur irgendwie für die Kamera eine sexy Story zu inszenieren".
Shows wie "Temptation Island" oder "Too Hot to Handle" kommen für die 25-Jährige deshalb sicher nicht infrage. "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" wären vermutlich besser für sie geeignet.
Sie wolle "vielleicht den Partner fürs Leben finden", betonte die Darmstädterin zum Abschluss.
Aus einer Antwort auf eine andere Frage ging kurz danach hervor, dass sie ihre Überlegungen hinsichtlich der Teilnahme bei einer Dating-Show nach dem "Forsthaus Rampensau" durchaus ernst meint. Auf die Frage, ob ihre Reality-Karriere schon vorbei sei, erwiderte Jessica Zemer selbstbewusst: "Main Schatz, es fängt erst an!"
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/jessicazemer