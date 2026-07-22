"Forsthaus Rampensau"-Jessica hat "Bock auf Dating-Shows": Ist sie bald ein Bachelor-Babe?

Darmstadt - "Ich hätte richtig Bock auf Dating-Shows", verriet die kommende "Forsthaus Rampensau"-Kandidatin Jessica Zemer (25) am Mittwoch bei einem Q&A.

Jessica Zemer (25) ist eine der beiden Siegerinnen der Show "Die Realitystar Academy", damit ist sie automatisch Kandidatin beim "Forsthaus Rampensau". © Screenshot/Instagram/jessicazemer

"Also, Dating-Shows, die auch mit meiner Geschichte, meiner Personality und so halt passen, die funktionieren", ergänzte die Darmstädterin in einer Instagram-Story.

Eventuell spielte sie damit auf ihre Trans-Identität an, die 25-Jährige war während der Show "Die Realitystar Academy" gegen ihren Willen geoutet worden.

Mit ihrem offenen Bekenntnis beantwortete Jessica diese Frage eines Fans: "An welchen Formaten hättest Du nach dem Forsthaus Interesse?"

"Ich bin ja leider noch Single und das würde ich halt gerne ändern", verriet die Reality-Darstellerin weiter.

Sie werde jetzt in diesem Sommer noch 26 Jahre alt, ergänzte Zemer und betonte: "Langsam bin ich halt schon so in der Position, dass ich sage: Ich hätte gerne einen Partner an meiner Seite und würde mich halt gerne verlieben."

"Vielleicht mal heiraten, eine Familie gründen irgendwann - und deswegen: Ich hätte Bock auf Dating-Shows. Total Bock!", fügte sie hinzu.