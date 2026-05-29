"Let's Dance"-Star hat es satt! Christina Hänni räumt mit nervigem Gerücht auf

Thun (Schweiz) - Christina Hänni (36) hat es satt! Der " Let's Dance "-Star wehrt sich gegen Bodyshaming-Kommentare und räumt mit einem Gerücht auf.

Christina Hänni (36) hat mit dem Gerücht, dass sie wieder schwanger ist, aufgeräumt. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Die 36-Jährige veröffentlichte kürzlich erst auf ihrem Instagram-Kanal Fotos aus dem Familienurlaub und kurz darauf auch Aufnahmen, die sie im Bikini zeigen.

Das nahmen zahlreiche User zum Anlass, Körper und Figur der Profitänzerin zu bewerten. "Ich bin verdammt stolz auf meine Entwicklung und deswegen zeige ich meinen Körper gerne", kontert die Ehefrau von Luca Hänni (31).

Vor allem die Tatsache, dass Leute der Meinung sind, dass sie erneut schwanger sei, bringe sie auf die Palme - und das, obwohl sie 57 Kilogramm wiege und so muskulös sei wie noch nie. "Mein Körper und ich haben viel durchgemacht", verdeutlicht Christina.

"Lasst mich euch zeigen, dass Kilos und Kommentare ABSOLUT NICHTS aussagen", schreibt sie zudem zu einer Fotostrecke, die die vergangenen Jahre der 36-Jährigen zeigt.

"Zum Ende meiner Turnierkarriere habe ich 49 Kilo gewogen und ich galt als 'kurvig'", erläutert der "Let's Dance"-Star. Als sie dann erstmals bei der beliebten RTL-Tanzshow teilgenommen habe, habe sie "52 Kilo gewogen und mich für meine Hüften geschämt", erinnert sie sich.