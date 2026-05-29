"Let's Dance"-Star hat es satt! Christina Hänni räumt mit nervigem Gerücht auf
Thun (Schweiz) - Christina Hänni (36) hat es satt! Der "Let's Dance"-Star wehrt sich gegen Bodyshaming-Kommentare und räumt mit einem Gerücht auf.
Die 36-Jährige veröffentlichte kürzlich erst auf ihrem Instagram-Kanal Fotos aus dem Familienurlaub und kurz darauf auch Aufnahmen, die sie im Bikini zeigen.
Das nahmen zahlreiche User zum Anlass, Körper und Figur der Profitänzerin zu bewerten. "Ich bin verdammt stolz auf meine Entwicklung und deswegen zeige ich meinen Körper gerne", kontert die Ehefrau von Luca Hänni (31).
Vor allem die Tatsache, dass Leute der Meinung sind, dass sie erneut schwanger sei, bringe sie auf die Palme - und das, obwohl sie 57 Kilogramm wiege und so muskulös sei wie noch nie. "Mein Körper und ich haben viel durchgemacht", verdeutlicht Christina.
"Lasst mich euch zeigen, dass Kilos und Kommentare ABSOLUT NICHTS aussagen", schreibt sie zudem zu einer Fotostrecke, die die vergangenen Jahre der 36-Jährigen zeigt.
"Zum Ende meiner Turnierkarriere habe ich 49 Kilo gewogen und ich galt als 'kurvig'", erläutert der "Let's Dance"-Star. Als sie dann erstmals bei der beliebten RTL-Tanzshow teilgenommen habe, habe sie "52 Kilo gewogen und mich für meine Hüften geschämt", erinnert sie sich.
"Let's Dance"-Star Christina Hänni spricht über ihren Tiefpunkt 2019
Ein Tiefpunkt sei dann das Jahr 2019 gewesen, als sie sich durch emotionalen Stress und Krankheit auf 50 Kilo herunter gehungert habe. "Ich habe seither nie mehr so viele Komplimente für meine 'Tanzfigur' bekommen", gesteht der RTL-Star.
Zwar habe sie regelmäßig "sexy Fotos" gepostet, doch zu Hause hinter verschlossenen Türen habe sie "nur geweint".
"2023 wollte ich nochmal 'angreifen' und mit strenger Diät auf 54 Kilo. Es ist niemandem außer mir aufgefallen", so Christina, die dann durch die Schwangerschaft zugenommen habe.
"Mit 70 Kilo habe ich mich dabei wie eine Göttin gefühlt, weil ich meine Tochter unter dem Herzen getragen habe", schwärmt die Mutter einer Tochter, die jedoch betont, dass nichts mehr Narben hinterlasse als Bodyshaming während der Schwangerschaft.
Anschließend habe sie dann rapide abgenommen, da sie schnellstmöglich wieder zu "Let's Dance" zurückkehren wollte. Die Kommentare hätten jedoch dafür gesorgt, dass sie "durch die Hölle" gegangen sei.
Denn "selbst mit scheinbar 'dünnen' 52 Kilo" sei spekuliert worden, ob Christina nicht wieder schwanger sei.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)