Papa Wolfgang weiß von nichts: Achim Petry beichtet Knast-Vergangenheit

Hennef (Nordrhein-Westfalen) - Wolfgang Petry gehört in Deutschland zu den bekanntesten Schlagersängern überhaupt. Doch der Ruhm des 74-Jährigen wird seinem Sohn Achim (51) zum Verhängnis - er landet im Knast!

Schlagerstar Achim Petry (51) hat seine dunkle Vergangenheit gebeichtet. © IMAGO / Panama Pictures

"Ich war mal in U-Haft, das war 48 Stunden", gesteht der Reality-TV-Star in Podcast "Drews / Cordalis / Petry – Kids-Club".

Eines Tages habe die Polizei vor der Tür gestanden und ihn mitgenommen. Sein berühmter Vater habe jedoch nie davon erfahren. "Es gibt Geheimnisse, die noch nicht mal mein Vater weiß", so Achim, der nur seine Mutter eingeweiht habe.

Aber warum musste der 51-Jährige in den Knast? "Ich war gerade 18, 19 und ging noch zur Schule. Das war eine Zeit, in der ich mit dem Ruhm meines Vaters nicht klarkam und drohte, im Leben in eine falsche Richtung abzudriften", verrät er im Gespräch mit "Bild".

Ein Kumpel des Schlagersängers habe damals Marihuana vertickt und er sei da für etwa drei Monate mit hineingeraten.

"Wobei ich eigentlich immer nur so der Komplize war, der das Gras für ein kleines Taschengeld transportiert hat", erklärt Achim. Die Polizei sei seinem Kumpel schließlich auf die Schliche gekommen, weshalb er davon ausgegangen sei, dass man ihn in seiner Wohnung festnehmen könne.