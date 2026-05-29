Papa Wolfgang weiß von nichts: Achim Petry beichtet Knast-Vergangenheit
Hennef (Nordrhein-Westfalen) - Wolfgang Petry gehört in Deutschland zu den bekanntesten Schlagersängern überhaupt. Doch der Ruhm des 74-Jährigen wird seinem Sohn Achim (51) zum Verhängnis - er landet im Knast!
"Ich war mal in U-Haft, das war 48 Stunden", gesteht der Reality-TV-Star in Podcast "Drews / Cordalis / Petry – Kids-Club".
Eines Tages habe die Polizei vor der Tür gestanden und ihn mitgenommen. Sein berühmter Vater habe jedoch nie davon erfahren. "Es gibt Geheimnisse, die noch nicht mal mein Vater weiß", so Achim, der nur seine Mutter eingeweiht habe.
Aber warum musste der 51-Jährige in den Knast? "Ich war gerade 18, 19 und ging noch zur Schule. Das war eine Zeit, in der ich mit dem Ruhm meines Vaters nicht klarkam und drohte, im Leben in eine falsche Richtung abzudriften", verrät er im Gespräch mit "Bild".
Ein Kumpel des Schlagersängers habe damals Marihuana vertickt und er sei da für etwa drei Monate mit hineingeraten.
"Wobei ich eigentlich immer nur so der Komplize war, der das Gras für ein kleines Taschengeld transportiert hat", erklärt Achim. Die Polizei sei seinem Kumpel schließlich auf die Schliche gekommen, weshalb er davon ausgegangen sei, dass man ihn in seiner Wohnung festnehmen könne.
Achim Petry spricht über "krasse Erfahrung" im Knast
"Er bat mich deshalb, zu seiner Bude zu fahren und zu schauen, ob die Luft rein ist", so der heute 51-Jährige.
Dort sei er dann direkt von vier Beamten und einem Hund in Empfang genommen worden. Da sein Kumpel nicht aufgetaucht sei, habe man ihn dann nach drei Stunden mit aufs Revier genommen.
"Da wurde ich verhört, aber ich habe nichts gesagt, was ihn belasten konnte", macht Achim klar.
Deshalb habe man ihn vorläufig festgenommen und in eine Einzelzelle geführt, wo er 48 Stunden in Gewahrsam habe bleiben müssen.
"Das war eine krasse Erfahrung. Es war ein kleiner Raum hinter einer Stahltür im Keller, ohne Fenster, mit Waschbecken, Klo und einem Betonblock als Bett und einer blauen Matte darauf. Die Bettdecke war rau wie ein Brett", berichtet der Sohn von Schlager-Legende Wolfgang Petry.
Zum Glück für Achim habe sich sein Kumpel dann schlussendlich gestellt, sodass er entlassen werden konnte. "Es war unglaublich langweilig und trostlos und ich hätte es keinen Tag länger in der Zelle ausgehalten", gesteht er abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Panama Pictures, Jens Meyer/AP/Pool/dpa