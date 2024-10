Stress mit Verena Kerth? Claudia Effenberg lässt Bombe platzen!

München - Durch ihre Beziehung zu Oliver Kahn (55) war Verena Kerth (43) Anfang des Jahrtausends praktisch über Nacht deutschlandweit bekannt geworden. Mit dem Aufstieg in Promi-Kreise gingen neue Bekanntschaften einher - etwa zu Claudia Effenberg (59). Wenig später herrschte zwischen beiden allerdings böses Blut. Nun ist klar, warum!

"Verena hat meinen Mann [Stefan Effenberg, Anm. d. Red.] mal angebaggert. Sie hat ihn nachts angeschrieben, wollte mit ihm Wein trinken." Sie habe dies noch nie öffentlich gesagt. Passiert sei das Ganze einst, als sie gerade entspannt mit ihrem Gatten beim Essen in einem griechischen Restaurant saß. Dieser habe ihr nur sein Handy herübergereicht.

Wie es zu selbigen kam, dürfte bislang nur einem kleinen Kreis geläufig gewesen sein. Das änderte sich nun aber vor laufenden Kameras. Denn Effenberg beförderte den Grund ans Tageslicht - und der hat es durchaus in sich!

Sie habe Kerth zu jener Zeit zunächst "gar nicht auf dem Schirm gehabt", erklärte Effenberg am späten Montagabend in der "Late Night Show" nach " Promi Big Brother ". Erst nach deren Trennung von Kahn hätten sich beide letztlich besser kennengelernt.

Claudia Effenberg (59) hat derweil tiefe Einblicke gewährt und erklärt, warum zwischen ihr und Kerth seit geraumer Zeit Spannungen herrschen. © Christian Charisius/dpa

An die Nummer war Kerth demnach eher nebenbei bei einem Besuch auf dem Oktoberfest gekommen.

Zu dem, was Kerth ihrem Mann an besagtem Abend geschrieben hatte, packte Effenberg anschließend aus: "Ich bin zu Hause, ich fühl' mich so alleine. Hab noch Bock, ein Glas Wein zu trinken. Hast du Lust?"

Claudias Reaktion? Eine Sprachnachricht, was "der Scheiß" den solle. Ebenjene brachte die gebürtige Münchnerin offenbar ziemlich ins Rudern. So habe Kerth laut eigener Aussage angeblich gewusst, dass Claudia und ihr Ehemann zusammen unterwegs seien und natürlich gewollt, dass "beide kommen".

Diese für sie offensichtliche Ausrede nahm ihr die 59-Jährige allerdings schlichtweg nicht ab. "Das war richtig beschissen." Zwar seien beide niemals beste Freundinnen gewesen, hätte sich bis zum Zwischenfall aber gut verstanden, schilderte Effenberg sichtlich angefressen.

Mit der interessanten Offenbarung war der Abend allerdings noch längst nicht vorbei, denn es kam kurz darauf noch zum Aufeinandertreffen im Studio. Wer allerdings gedacht hatte, dass es zum großen Knall kommen würde, sah sich getäuscht. Das Moderatoren-Duo bestehend aus Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (56) sprach das Gesagte nicht an und auch Effenberg schien nach dem Container-Aus von Kerth Mitleid zu haben. Ob das letzte Wort gesprochen ist?