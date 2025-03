DSDS-Legende nimmt immer weiter zu: "Esse aus Frust - und weil ich kaum Freunde habe!"

Insgesamt viermal stand Claudia Haas (32) bereits vor Pietro Lombardi (32) und seinen Jury-Kollegen bei "DSDS". © Bildmontage: Instagram/claudia.haas_official (Screenshots, 2)

Inzwischen bringt Claudia nämlich statt 62 Kilogramm stattliche 112 Kilogramm auf die Waage - bei einer Körpergröße von nur 1,73 Meter.

Dass das viel zu viel ist und sie ihrem Körper damit auf Dauer schadet, weiß auch die Sängerin. "So langsam wird mein Gewicht sehr ungesund. Das sagen meine Ärzte und das weiß ich auch selbst", gibt die alleinerziehende Mutter gegenüber der BILD zu.

Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen? Die Erklärung ist so einfach wie traurig: "Ich esse aus Frust und Einsamkeit. Ich bin so dick, weil ich keinen Freund und kaum Freunde habe. Deshalb gehe ich auch so selten aus der Wohnung raus - ich wüsste gar nicht, mit wem", gesteht die 32-Jährige.

Dabei will sie sich eigentlich so gerne noch einmal neu verlieben. Doch ihre Körperfülle stehe dem im Weg, ist das Reality-Sternchen überzeugt: "Ich weiß natürlich, dass das mit meinem Gewicht schwierig wird. So sprechen mich keine Männer an, ich fühle mich ja selbst nicht attraktiv."