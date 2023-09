Claudia Obert als Politikerin? "Deutschland-Sau"

Claudia Obert (61) will sich für die CDU zur Wahl aufstellen lassen. (Archivbild) © picture alliance / Henning Kaiser/dpa

Ausgerechnet mit einem anderen Gesicht des Trash-TVs kann sich die Mode-Unternehmerin eine Zusammenarbeit vorstellen: Ronald Schill (64). Er "wäre ein Mann für mich, mit dem ich zusammen in der Politik arbeiten würde. Wir könnten zusammen sehr erfolgreich sein und einiges für Deutschland tun", sagte die 61-Jährige der Bild. Der Artikel teilte sie in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Neue Frauen braucht das Land. Die Deutschland-Sau."

Was sie sich darunter genau vorstellt, wird ansatzweise klar. Die 61-Jährige will sich für die CDU, seit Ende 2021 ist sie Mitglied, zur Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg aufstellen lassen. Das vage Programm der Millionärin: "Steuern müssen wieder gerechter verteilt werden. Die, die hart arbeiten wie ich, müssen belohnt werden."

Und wieso will sie mit Schill zusammenarbeiten? "Wenn er sagt, es wird so gemacht, dann wird es so gemacht. Solche Leute brauchen wir", führte Obert aus.

"Es müssen mal wieder Leute mit klarem Verstand her, die wissen, wir hart wir Steuerzahler unser Geld verdienen und die sich nicht nur ums Gendern kümmern. Das braucht doch kein Mensch. Wir haben hier ja mittlerweile Verhältnisse wie in der Dritten Welt."