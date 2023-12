Claudia Obert im Mutter-Himmel: "Sie ist wie mein eigenes Kind"

Claudia Obert (62) mit ihrem Patenkind Emilia. © Fotomontage: Instagram/claudiaobert_luxusclever

Im Szene-Lokal "Lucacelli" in der Europa-Passage zeigte sich das Paar nun mit einem Kind auf dem Arm. "Sie ist mein ganzer Stolz, mein ganzes Glück", erklärte Obert gegenüber der Bild.

Doch um wen handelt es sich bei dem kleinen Mädchen? "Es ist meine Patentochter. Das Kind meiner besten Freundin, die auch Claudia heißt, in Düsseldorf lebt", verriet die 62-Jährige.

Mutter und Kind seien gerade bei ihr in Hamburg zu Besuch. Die Zeit mit der Kleinen genießt die Society-Lady sehr: "Emilia schläft sogar in meinem Bett. Max muss in der Zeit draußen bleiben, übernachtet in seiner eigenen Wohnung", erzählte sie und fügte überglücklich hinzu: "Jetzt bin ja doch noch fast Mutter geworden ... Sie ist wie mein eigenes Kind."

Doch nicht nur die Reality-Queen hat Gefallen an der Mutterrolle gefunden: "Auch Max ist total glücklich, hat schon Vatergefühle entwickelt. Er ist ja noch jung, kann noch bis ins hohe Alter als Mann Kinder bekommen."