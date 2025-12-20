Claudia Obert bei Flirt mit Hollywood-Star: "Was danach geschah, unterliegt der Zensur"

Hamburg - Dass Claudia Obert (64) bereits zahlreiche Männer in ihrem Leben kennengelernt hat, ist kein Geheimnis. In jüngeren Jahren arbeitete die Luxus-Lady beim Film - und traf dort auf einen echten Hollywood-Star in Flirtlaune.

Claudia Obert (64) arbeitete früher beim Film und hat zu dieser Zeit Hollywood-Stars kennengelernt. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

"Ich war ganz in love", erinnert sich die TV-Ikone in einem Video auf Instagram. "Was danach geschah, unterliegt der Zensur", so Obert weiter und bezieht sich damit auf das Treffen mit dem Star. Wie es überhaupt zu der Situation kam?

"Ich habe ja mal beim Film gearbeitet und da wollte ich dann Drehbücher schreiben", erklärt sie weiter. Erfolgreich wurde sie in dem Bereich jedoch nicht. "Es ist ja erst was geworden, wenn es Zahlen auf dem Kontoauszug macht."

So nahm Obert zunächst die Position als Chefsekretärin ein. Ihre unverwechselbare Art habe ihr währenddessen zu zahlreichen Treffen mit Hollywood-Legenden verholfen.

"Weil ich so lustig war und improvisierbereit in jeder Beziehung, habe ich unter anderem Catherine Zeta-Jones begleitet und bespaßt. Jack Nicholson, Mel Gibson, also wie die alle hießen", so die TV-Ikone stolz. "Und die waren alle restlos begeistert."