Vertrag gebrochen? Claudia Obert bricht aus Dschungel-Hotel aus

Hamburg/Gold Coast (Australien) - Während die Promis im Dschungelcamp mit Regen, Prüfungen und Streitigkeiten zu kämpfen haben, machen es sich deren Begleitpersonen im australischen Luxushotel "Imperial" gemütlich. Doch Claudia Obert (64) hatte andere Pläne.

Gemeinsam mit ihrem Partner Max Suhr (27) ist Claudia Obert (64) nach Sydney geflogen. (Archivfoto) © Alice Nägle/TAG24

Als Begleitperson von Eva Benetatou (33) ist die Luxus-Lady gemeinsam mit Partner Max Suhr (27) nach Australien gereist. Doch der 64-Jährigen scheint die Ruhe und Friedlichkeit vor Ort wohl etwas zu langweilig geworden zu sein.

Nach Informationen von BILD schnappte sie sich ihren Max und machte sich spontan aus dem Staub: Am Mittwoch flog Obert kurzerhand mit ihrem Partner von Brisbane nach Sydney!

Dort soll sich die Luxus-Lady am Sydney Opera House vor allem den Champagner schmecken lassen haben. Ihr Partner wiederum solle sich mit einem Weizen erfrischt haben.

"Eine Obert kann man nicht als Geisel halten! Wenn ich schon in Australien bin, muss ich nach Sydney. Ich bin morgen wieder da", rechtfertigt sich die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin noch vorab am Flughafen.

Ein Ausflug, der so eigentlich gar nicht erlaubt sei. Denn eigentlich gilt für die Begleitpersonen der Promi-Camper eine vertraglich geregelte Präsenzpflicht im Hotel. Der Grund: Jederzeit könnten Interviews oder spontane TV-Drehs anstehen, wofür die Begleiter spontan zur Verfügung stehen müssen.