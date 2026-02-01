"Schwerer Krankheitsfall": Claudia Obert und Max Suhr brechen Dschungelcamp-Abenteuer ab!

Gold Coast (Australien) - Sie war die Unterhaltungs-Queen im Begleiterhotel des Dschungelcamps . Doch jetzt sitzt Claudia Obert (64) gemeinsam mit ihrem Partner Max Suhr (27) schon wieder im Flieger Richtung Deutschland. Der Grund: Ein familiärer Notfall soll die Luxus-Lady zur vorzeitigen Abreise bewegt haben.

Claudia Obert (64) und Max Suhr (27) reisen während des Dschungelcamps aus Australien frühzeitig ab. (Archivfoto) © Alice Nägle/TAG24

Gegenüber BILD erklärt die 64-Jährige: "Es gab einen schweren Krankheitsfall in der Familie von Max. Deshalb fliege ich jetzt mit ihm zurück."

Obert hatte als Begleitperson von Dschungelcamperin Eva Benetatou (33) in Australien für reichlich Aufsehen gesorgt, mischte bei Streitereien zwischen den Campern von außen kräftig mit. Es folgte der Spontan-Ausflug nach Sydney. Doch mit dem Leben in Australien ist nun erst einmal Schluss.

Die frühzeitige Abreise hat jedoch ihren Preis: Nach BILD-Informationen müsse Obert den Rückflug nämlich aus eigener Tasche bezahlen. Rund 5000 Euro soll die Abreise kosten.

Der Vertrag sah vor, dass die Produktion nur die gemeinsame Abreise aller Begleiter nach dem offiziellen Ende des Camps übernehme. Bis zum Finale ist es jedoch noch eine Woche hin. RTL habe sich zu den Vertragsangelegenheiten nicht geäußert.