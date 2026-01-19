Claudia Obert und Max Suhr starten mit Schock in Richtung Dschungel

Hamburg/Frankfurt - In wenigen Tagen ist es so weit: Das Dschungelcamp 2026 startet. Als Begleitung für Eva Benetatou (33) wird auch Claudia Obert (64) mit in Australien dabei sein. Unterstützt wird die Luxus-Lady dabei von ihrem Partner Max Suhr (27). Doch schon bevor es überhaupt richtig losging, kam das Paar ins Schwitzen.

Als sich Claudia Obert (64) und Max Suhr (27) auf den Weg zum Dschungelcamp nach Australien machen wollten, lagen die Nerven blank. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Freitag trudelten die beiden zunächst am Hamburger Flughafen ein, bereit zum Abflug über Frankfurt nach Australien. Doch dann der Schock: Suhr hat seinen Reisepass vergessen!

"Wir hatten gestern so eine Aufregung", so Obert am Samstag am Frankfurter Flughafen zu BILD. "Also bin ich schnell wieder nach Hause gefahren, mit dem Auto. Das sind ungefähr 45 Minuten", schildert der 27-Jährige das Prozedere.

"Dann wieder zurück zum Flughafen. Am Ende war ich wirklich einer der Letzten. Ich dachte schon, ich lande im Riesenstress", erinnert er sich.

Der 27-Jährige hatte Glück: Suhr hat die Maschine doch tatsächlich noch kurz vor Abflug bekommen! Die Weiterreise war damit gerettet. Doch wozu der ganze Aufwand?

"Ich muss Eva zum Sieg coachen", erklärt Obert weiter. Schließlich sei die Ex-"Bachelor"-Kandidatin der Grund dafür, dass die Luxus-Lady samt Suhr nach Australien fliege.