Nackte Tatsachen bei Claudia Obert: Society-Lady enthüllt intime Momente

Was natürlich nicht fehlen darf: ein Glas Champagner in der Hand. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich bei Claudia Obert (63) wohl nicht viel verändert. In ihrer aktuellen Instagram-Story hat die Society-Lady altes Bildmaterial ausgekramt und lässt tief Blicken.

"Es rühmt sich nicht als Sittsamkeit der Mangel an Gelegenheit. Fachkräftemangel überall", schreibt die 63-Jährige zu ihrem Schnappschuss, der die Reality-Queen in jungen Jahren zeigt. Ein Seitenhieb auf prüde Moral und verpasste Chancen.

Wenn es um Freizügigkeit geht, scheut sich Claudia nicht. So sorgt die Society-Lady immer wieder mit anzüglichen Schlagzeilen, darunter unter anderem über ihre sexuellen Vorlieben mit Loverboy Max Suhr (27), für Aufsehen.