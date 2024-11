Claudia Obert pflegt spezielle Freundschaft zu Susanne Daubner: "Ist meine Köchin"

Hamburg - Eine überraschend gute Freundschaft: Claudia Obert (63) und Susanne Daubner (63) scheinen sich seit Jahrzehnten zu kennen. Offenbar wohnen die beiden Berühmtheiten in unmittelbarer Nachbarschaft.

Bei dem Charity-Event "Kunst für einen guten Zweck" der "Gemeinschaft Kaiserufer e.V." verrieten Claudia Obert (63, l.) und Tagesschausprecherin Susanne Daubner (63), dass sie gut befreundet sind. © Alice Nägle/TAG24

Und eine Sache macht ihre Freundschaft wohl besonders aus: gutes Essen!

"Susanne ist meine Köchin und Nachbarin. Die kann so gut kochen. Ich bringe immer die Getränke und die Blumen mit und sie kocht", beschrieb Reality-Ikone Obert ein Treffen der beiden Freundinnen im Gespräch mit TAG24.

Die Tagesschausprecherin sei laut Obert nicht nur vor der Kamera ein großes Talent, sondern eben auch am Herd. Von Fisch, über Gemüse bis Fleisch könne sie alles. "Susanne Daubner kocht besser als ein Drei-Sterne-Koch!"

Die Jugendwort-Legende selbst bestätigte diese spezielle Verbindung ebenso.

Die Treffen der beiden seien aber eher "regelmäßig unregelmäßig", waren sich beide einig. "Wir haben jetzt länger eine Pause gehabt, weil sie ständig unterwegs ist und ich auch viel zu tun hatte", gab Daubner gegenüber TAG24 zu und versprach aber im selben Moment, dass sie vor Weihnachten für Obert unbedingt noch etwas zaubern wolle.

Was sie für die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin kochen wird, hat sie allerdings nicht verraten. Sicherlich aber etwas Bodenständiges, schließlich mag Luxuslady Obert beim Essen offenbar kein Chichi: "Ich mag nicht so gern diesen ganzen Sushi-Kram und Austern und so ein Quatsch."