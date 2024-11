Claudia Obert und Max Suhr wollten Dreier mit einem Taxifahrer: So reagiert der

"Da ging gar nichts weiter", berichtete Obert. "Ich habe ihm ordentlich Trinkgeld gegeben, dem Süßen. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute ziemlich verklemmt sind." Aus dem flotten Dreier wurde also nichts - zumindest vorerst. Und der Taxifahrer hat wohl ein Abenteuer verpasst, was er wohl nie vergessen hätte.

Das Paar plant weder eine gemeinsame Wohnung noch eine Hochzeit. © Screenshot/Instagram/claudiaobert_luxusclever

So offen wie beim Thema Sex ist die 63-Jährige aber auch nicht in jeglicher Hinsicht. Denn beim Thema Zusammenziehen oder eine gemeinsame Wohnung blockte sie direkt ab. "Bloß nicht! Da muss er in der Badewanne schlafen, weil ich so schnarche", gab Obert zu. "Bei mir will keiner einziehen."

Und auch Suhr sah es ähnlich. "Claudia ist ja bereit für alle, nicht nur für mich", gab er offen zu. Die beiden wollen sich also weiterhin nicht binden, wie sie bereits in der Vergangenheit verdeutlichten, wenn sie über eine mögliche Hochzeit sprachen. "Heiraten und Aufhängen stehen nicht zur Debatte", hatte Obert vor einiger Zeit dazu gesagt.

Wie offen das Paar, dass seit zweieinhalb Jahren zusammen ist, zeigten sie bei ihrem Einzug in "Das Sommerhaus der Stars", als sie direkt zum Trocken-Sex auf dem Bett ansetzten.