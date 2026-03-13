Blamiert durch Claudia Obert: Verena Kerth will nach Besuch die Stadt wechseln

Hamburg/München - Claudia Obert (64) ist zu Besuch in München und macht zusammen mit Verena Kerth (44) Luxus-Stores unsicher. Die Moderatorin befürchtet, dass anschließend ein Umzug ansteht.

Verena Kerth (44, Foto) hatte Besuch von Claudia Obert und fürchtet nun um ihren Ruf. © Bildmontage: Instagram/verenakerth

Wo die Luxuslady auftaucht, da ist was los. Obert ist bekannt dafür, dass sie gern mal über die Stränge schlägt, und ihre Freundin sollte das eigentlich am besten wissen.

Doch in der bayerischen Landeshauptstadt hat die Hamburgerin der 44-Jährigen offenbar die Schamesröte ins Gesicht getrieben. "Nachdem Frau Obert wieder abgereist ist, kann ich definitiv die Stadt wechseln", fürchtet die Münchenerin in ihrer Instagram-Story.

"Was hast du jetzt vor, wo willst du hin?", fragt sie ihre 64-jährige Shopping-Begleitung. "Jetzt gehen wir mal zu Chanel und heucheln Interesse vor", lautet die Antwort.

Der eigentliche Grund für den Besuch des Stores? "Ich muss auf Toilette. Ich glaube, die haben sogar Scheißhaus-Papier von Chanel. Ein Erlebnis, hier aufs Klo zu gehen", meint die Society-Queen und dürfte Kerths Befürchtungen um einen baldigen Umzug damit noch befeuert haben.

Im auserkorenen Notdurft-Etablissement angekommen wundert sich die Unternehmerin über ein Spalier aus acht Männern am Eingang. "Streiken die oder warten die auf Kundschaft? Und braucht man hier auch einen Termin, um ein Paar Schuhe anzuziehen?", fragt sie sich.