So stehen Claudia Obert und ihr Max zum Thema "Hochzeit"

Hamburg - Es war ihr Heimspiel! Society-Lady Claudia Obert (62) und ihr Lover Max Suhr (25) kehrten an den Ort zurück, wo sie sich vor zwei Jahren kennengelernt hatten: die Olivia-Jones -Bar auf dem Hamburger Kiez.

Der 25-Jährige sah es ein wenig pragmatischer: "Man weiß ja nie, wer anbeißt." Letztlich hatte er die Society-Lady an der Angel - bis heute!

Seit zwei Jahren sind die beiden mittlerweile ein Paar, eine Hochzeit steht zwischen ihnen aber nicht an. © Screenshot/Instagram/claudiaobert_luxusclever

Die Hochzeitsglocken haben bislang aber noch nicht geläutet, dabei stand das Thema sogar schon einmal auf der Agenda. "Die Hochzeit haben wir fest eingeplant. Es gibt auch schon einen Ring, da darf Claudia aber noch nix drüber wissen", hatte der 25-Jährige damals verkündet. Zudem wollten die beiden zwei Kinder adoptieren.

Aktuell scheint beides aber nicht in Sicht. "Nein", sagte Max nur knapp, während Obert zumindest ein paar Worte mehr darüber verlor. "Bei mir nicht. Heiraten und Aufhängen stehen nicht zur Debatte."

Ob das Paar also jemals die Ringe austauschen wird, bleibt damit fraglich. Denn erst kürzlich überraschte die 62-Jährige mit einer Aussage, in der sie sich wünschte, dass "er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt".

Ihrer Liebe zueinander würde das keinen Abbruch tun, erklärte sie weiter. Dass Obert und Max es nicht ganz so genau mit der Monogamie nehmen, unterstreichen sie damit einmal mehr. "Das wird nichts an unserer Liebe ändern."