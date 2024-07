Clea-Lacy Juhn bangt um ungeborene Zwillinge: "Sah nicht gut aus"

Baden-Baden - Clea-Lacy Juhn (33) erlebt eine alles andere als unkomplizierte Schwangerschaft. In einem Instagram-Beitrag meldete sich die " Bachelor "-Siegerin von 2017 nun mit einem Update aus dem Krankenhaus, wo sie inzwischen die achte Woche verbracht hat.

Die Erleichterung über den geglückten Eingriff hielt dann nur kurz an - schon kurz nach der OP kamen nämlich "ein Blasensprung, ein Fruchtblasenprolaps und Wehen" hinzu, wie Clea-Lacy weiter schilderte. "Auch hier war wieder die Angst, dass beide viel zu früh zur Welt kommen."

Seit Wochen hält die werdende Zwillings-Mama ihre mehr als 472.000 Instagram-Fans hinsichtlich ihrer besonderen Umstände auf dem Laufenden. Und auch am Dienstag meldete sich Clea-Lacy mit einem neuen Update bei ihren Anhängern, die seit Beginn ihrer Schwangerschaft mit ihrem Idol mitgefiebert hatten.

Nachdem ihr jedoch nicht nur ihr Umfeld gut zugesprochen hatte, sondern auch Clea-Lacy selbst "fest daran geglaubt" habe, "dass alles gut" werde, hat sie nun den nächsten "Meilenstein" erreicht: "Die 34. Schwangerschaftswoche rückt immer näher und ich kann's kaum glauben!", freute sich Clea-Lacy. "Nun heißt es weiterhin brüten und abwarten."

Während andere Schwangere ihrem Alltag teilweise bis kurz vor der Geburt (wenn auch) eingeschränkt nachkommen können, wurde der werdenden Zwillings-Mama schon vor einiger Zeit strenge Bettruhe verordnet, die allmählich an ihren Nerven zerrt.

"Ich liege nun in der 8. Woche im Krankenhaus im Bett und weiß selbst nicht genau, wie ich das täglich aufs Neue schaffe", offenbarte sie in ihrem jüngsten Post, nahm ihre gegenwärtige Situation aber auch zum Anlass, einen Appell an ihre Community zu richten.