Sorge um Clea-Lacy Juhns Zwillinge! Droht eine Frühgeburt?

Baden-Baden - Vor wenigen Tagen musste Clea-Lacy Juhn (33) wegen eines Eingriffs ins Krankenhaus. Fans machten sich Sorgen, weshalb die werdende Zwillingsmama nun auf Instagram verriet, was genau passiert ist und wie es ihren Ungeborenen geht.

Clea-Lacy Juhn (33) bangt um ihre Zwillinge. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/clea_lacy

Vor einiger Zeit klärte die einstige "Bachelor"-Gewinnerin von 2017 die Community auf, dass ihre beiden Jungs Mono-Di-Zwillinge seien. "Das bedeutet, dass sich beide in der Gebärmutter dieselbe Fruchtblase teilen", so Clea-Lacy in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Ein Risiko, welches dadurch entstehen kann, ist das fetofetale Transfusionssyndrom (FFTS). Dieses hätten Ärzte bei ihr vor einer Woche festgestellt. "Dadurch ist ein Entwicklungsunterschied entstanden. Einer von beiden ist größer, der andere kleiner", fuhr die 33-Jährige fort.

Vergangenen Dienstag habe es einen Laser-Eingriff gegeben, bei dem die Gefäßverbindungen der Kinder verschlossen wurden. Zudem sei ihr noch Fruchtwasser entnommen worden. All das sei "natürlich nicht ohne Risiken, bangen, zittern und hoffen", so die Influencerin.

Doch damit nicht genug. Weitere Komplikationen würden das Risiko einer Frühgeburt erhöhen, sodass Clea-Lacy mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen muss. Dennoch wolle die Kuppelshow-Teilnehmerin "keine Angst verbreiten, sondern Mut machen".