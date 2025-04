Kampf gegen Krebs verloren: Blondie-Schlagzeuger Clem Burke ist tot

Wie es in dem bewegenden Statement heißt, erlag der Musiker dem Krebs. "In tiefer Trauer geben wir die Nachricht vom Tod unseres geliebten Freundes und Bandkollegen Clem Burke nach einem privaten Krebskampf bekannt", teilte die Band mit.

Clem Burke war seit 1975 fester Bestandteil der Band. © Instagram/Screenshot/Blondieofficial

Blondie wurde in der New Yorker Punk- und New-Wave-Szene berühmt und feierte mit Welthits wie "Heart of Glass", "Call Me" und "Atomic" internationale Erfolge.

Der 70-Jährige war seit der Gründung der Band im Jahr 1974 ein unverzichtbarer Teil und prägte maßgeblich ihren einzigartigen Sound.