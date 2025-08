Markus Lanz verklagt Vanessa Blumhagen auf 50.000 Euro: "Muss sehr vorsichtig sein"

Der Anwalt von Markus Lanz (56) soll 50.000 Euro Schmerzensgeld von Vanessa Blumhagen (47) und Philipp Hagen verlangen. © Bildmontage: Georg Wendt/dpa/Instagram/vanessa_blumhagen

Am 22. Mai 2024 lief die letzte Folge des Satire-Podcasts "Fatal Royal". Dann war plötzlich Schluss. Als Grund nannte die Influencerin eine Klage von Moderator Markus Lanz.

In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story äußerte sich die 47-Jährige nun zu dem Prozess. "Ich muss sehr vorsichtig sein, was ich schreibe, weil die Gegenseite uns jedes Wort im Mund rumdreht. Herr Lanz hat uns auf 50.000 Euro Schmerzensgeld verklagt", so Blumhagen.

Die Klage sei schon vor zwei Jahren reingeflattert, ziehe sich seitdem hin und verursache hohe Kosten.

"Ende Juli sollte der Prozess sein, den die Gegenseite jetzt zum zweiten Mal verschoben hat. Jede Verschiebung kostet uns mehr Geld. Wir haben schon um die 10.000 Euro ausgegeben", klagt die Society-Expertin, die jahrelang für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera stand.

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung wurden die Teile der Story, die auf den Prozess eingingen, schon wieder gelöscht. Wie vorsichtig Blumhagen sein muss, lässt sich daran ganz gut erkennen.