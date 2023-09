Clever! Fußball-Star beendet erfolglose Karriere und heiratet 18 Jahre ältere Millionärin

Dubai - Sergio Carrallo (28) hoffte auf eine rosige Zukunft bei Real Madrid . Aber der Spanier konnte sich in der Jugend der Königlichen nicht durchsetzen. Um Geld muss sich der Spanier trotzdem keine Sorgen machen.

Stanbury war zuvor mit dem türkischen Bankier Cem Habib (48) verheiratet, dessen Vermögen auf 50 Millionen Dollar geschätzt wird. Geld war also schon immer da.

Doch nachdem der Ex-Profi seine Karriere 2018 beendet hatte, weil seine Leistungen nicht einmal in der B-Elf bei NewYork Cosmos ausreichten, heiratete der Spanier 2021 die britische Geschäftsfrau Caroline Stanbury (47) und wurde schlagartig reich.

Sergio Carrallo, der einst als vielversprechendes Fußballtalent für Real Madrid galt, konnte auf dem Spielfeld nie sein volles Potenzial entfalten, weshalb der 28-Jährige sein Glück in der US-amerikanischen Liga MLS suchte.

Dann kam Sergio Carrallo, den sie während seiner erfolglosen Zeit in den USA kennenlernte. Der Ex-Profi fand offenbar Gefallen am Leben der Britin und wurde auch zum "Geschäftsmann", wobei sein Geschäft darin besteht, seine Reichweite auf Social Media zu vermarkten.

Berühmt wurde sie jedoch durch zahlreiche Teilnahmen an britischen Reality-TV-Sendungen, wie zum Beispiel "Ladies of London", bevor nach 15 Jahren Ehe die Trennung folgte.

Die beiden hatten drei Kinder, aber trotzdem fand die 47-Jährige Zeit, einen Online-Shop für luxuriöse Geschenke aufzubauen, den sie an Amara.com verkaufte.

Frazer Harrison/Getty Images for Champagne Armand De Brignac/AFP

Nun lebt das Paar in Dubai, genießt das luxuriöse Leben und tritt erneut in Reality-TV-Formaten auf.

Zum Beispiel in "The Real Housewives of Dubai" (Deutsch: "Die echten Hausfrauen von Dubai").