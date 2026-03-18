Collien Fernandes nach Trennung von Christian Ulmen: "Die Blicke waren belastend"
Berlin - Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) waren rund 14 Jahre verheiratet. Im vergangenen Jahr folgte die Scheidung. Doch wie war die Trennung für sie? Das verrät Collien jetzt.
Die Moderatorin erinnert sich noch genau an den Tag im September 2025, an dem die Trennung durch die Presse ging.
Sie habe gerade mit 25 anderen Leuten in einem Meeting gesessen, als sie plötzlich alle in den Arm nehmen wollten und ihr ihr Mitgefühl ausdrückten. "Und ich war so: Ne, alles ist gut. Also die Blicke waren ein bisschen belastend", so die 44-Jährige in der ZDF-Reportage "Terra Xplore: Trennung – und jetzt?".
Dabei war die Trennung keine spontane Entscheidung. "Bevor man sich durch irgendwas durchquält, was gar nicht gut und richtig für einen ist, dann ist alleine sein auch erstmal okay", betont die "Traumschiff"-Bekanntheit.
Für die Reportage lässt Collien die Zuschauer auch an ihrem Neuanfang teilhaben. Auf Mallorca begleitet Psychologe Leon Windscheid sie in ein Tattoo-Studio, wo sie sich die Initialen ihres Ex-Mannes überstechen lässt.
"Es ist ja alles ein Teil des Lebens und deswegen war mir auch wichtig, das nicht wegzumachen", erklärt die Schauspielerin ihre Entscheidung.
Collien Fernandes ist offen für Neues – aber auch glücklich allein
Ob sie sich überhaupt noch einmal auf eine klassische Beziehung einlassen möchte, lässt Collien offen.
"Man muss ja nicht, um nicht alleine zu sein, sich in eine Paar-Beziehung flüchten, sondern das kann auch was haben, mit Freundinnen zusammenzuwohnen", empfindet die TV-Bekanntheit.
Gleichzeitig zeigt sie sich offen dafür, jemanden Neues kennenzulernen. Als mögliche Option nennt sie auch Promi-Dating-Apps. Wirklich begeistert ist sie davon jedoch nicht.
"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute Idee ist, sich da anzumelden. Was für Leute gehen auf diese Apps? Leute, die Prominente treffen wollen", witzelt die Schauspielerin.
Doch auch ein Leben ohne Partner fühlt sich für Collien gerade gut an.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa