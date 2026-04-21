Fall an Deutschland abgegeben: Anwälte von Collien Fernandes gehen in Berufung

Berlin - Der spanische Rechtsanwalt von Collien Fernandes (44) hat nach eigenen Angaben Berufung gegen die Entscheidung eines spanischen Gerichts eingelegt, das Verfahren wegen einer Strafanzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) an Deutschland abzugeben .

Collien Fernandes (44) hat über ihre Anwälte Berufung gegen die Entscheidung der spanischen Justiz einlegen lassen. © Marcus Brandt/dpa

Das bestätigten die spanischen Anwälte beider Seiten der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer raschen Entscheidung über die Berufung sei nicht zu rechnen. Eine Justizsprecherin bestätigte die Angaben auf Anfrage zunächst nicht.

Ein Gericht auf Mallorca hatte zuvor entschieden, dass die spanische Justiz für die in Palma erstattete Anzeige der Schauspielerin nicht zuständig sei und dass das Verfahren an die Justiz in Deutschland abgegeben werde.

Es handele sich um Deutsche, viele Beweismittel seien auf Deutsch, die möglichen Zeugen lebten dort und die meisten der behaupteten möglichen Straftaten hätten ihren Schwerpunkt in Deutschland, hieß es vergangene Woche zur Begründung.

Die Richterin folgte damit der Argumentation der spanischen Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.