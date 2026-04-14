Anzeige gegen Ulmen: Spanische Justiz gibt Fall Collien Fernandes ab

Berlin/Mallorca - Nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen (50) auf Mallorca gibt die spanische Justiz den Fall an Deutschland ab.

Collien Fernandes (44) hat ihren Ex-Mann Christian Ulmen in Spanien angezeigt. © Georg Wendt/dpa

Die zuständige Richterin in Palma habe nun diese Entscheidung getroffen, teilte die Justizsprecherin auf der spanischen Mittelmeerinsel der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Damit bestätigte die Sprecherin einen Bericht der "Mallorca Zeitung".

Die Richterin der Kammer für Gewalt gegen Frauen am erstinstanzlichen Gericht in Palma folgt mit ihrer Entscheidung der Argumentation der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in Palma bereits mitgeteilt, dass sie Spanien nicht für zuständig hält.

Die Anwälte von Collien Fernandes könnten gegen die Entscheidung jedoch noch vor einer höheren Instanz in Spanien Einspruch einlegen, ließ die Sprecherin wissen.

Fernandes wirft Ulmen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten. Der Fall löste in Deutschland eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten aus.