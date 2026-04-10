Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft will Ermittlungen abgeben

Potsdam/Itzehoe - Die Staatsanwaltschaft Itzehoe will ihre Ermittlungen nach einer Strafanzeige von Collien Fernandes (44) abgeben.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam soll zukünftig die Ermittlungen im Fall von Collien Fernandes (44) führen, die schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhebt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir haben die Akten der Staatsanwaltschaft in Potsdam mit der Bitte um Übernahme des Verfahrens übersandt", sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur.

Der Grund: Durch die Prüfung der vorgeworfenen Handlungen hätten sich "Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben", so der Jurist.

Nähere Angaben zu den Hinweisen machte Müller-Rakow nicht. Der Vorgang bedeute nicht, dass das Verfahren eingestellt sei.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam müsse dieses Ersuchen aus Itzehoe nach Eingang prüfen. "Eine Prüfung kann in beide Richtungen ausgehen."

Die Behörde in Schleswig-Holstein hatte ihre zwischenzeitlich eingestellten Ermittlungen nach einem "Spiegel"-Bericht wieder aufgenommen.