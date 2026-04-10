Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft will Ermittlungen abgeben
Von André Klohn
Potsdam/Itzehoe - Die Staatsanwaltschaft Itzehoe will ihre Ermittlungen nach einer Strafanzeige von Collien Fernandes (44) abgeben.
"Wir haben die Akten der Staatsanwaltschaft in Potsdam mit der Bitte um Übernahme des Verfahrens übersandt", sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur.
Der Grund: Durch die Prüfung der vorgeworfenen Handlungen hätten sich "Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben", so der Jurist.
Nähere Angaben zu den Hinweisen machte Müller-Rakow nicht. Der Vorgang bedeute nicht, dass das Verfahren eingestellt sei.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam müsse dieses Ersuchen aus Itzehoe nach Eingang prüfen. "Eine Prüfung kann in beide Richtungen ausgehen."
Die Behörde in Schleswig-Holstein hatte ihre zwischenzeitlich eingestellten Ermittlungen nach einem "Spiegel"-Bericht wieder aufgenommen.
Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen
In dem Bericht hatte die Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, Christian Ulmen (50), erhoben.
Die Moderatorin wirft Ulmen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.
Sein Anwalt Christian Schertz (60) kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten.
Nach früheren Angaben der Itzehoer Staatsanwaltschaft hatte die Geschädigte im November 2024 bei der Polizei in Berlin Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.
Eine ihr unbekannte Person solle unberechtigt Fake-Accounts erstellt und betrieben haben.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa