Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft will Ermittlungen abgeben

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Die Staatsanwaltschaft Itzehoe will ihre Ermittlungen nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes nach Potsdam abgeben.

Von André Klohn

Potsdam/Itzehoe - Die Staatsanwaltschaft Itzehoe will ihre Ermittlungen nach einer Strafanzeige von Collien Fernandes (44) abgeben.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam soll zukünftig die Ermittlungen im Fall von Collien Fernandes (44) führen, die schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhebt.
Die Staatsanwaltschaft Potsdam soll zukünftig die Ermittlungen im Fall von Collien Fernandes (44) führen, die schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhebt.  © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir haben die Akten der Staatsanwaltschaft in Potsdam mit der Bitte um Übernahme des Verfahrens übersandt", sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur.

Der Grund: Durch die Prüfung der vorgeworfenen Handlungen hätten sich "Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben", so der Jurist.

Nähere Angaben zu den Hinweisen machte Müller-Rakow nicht. Der Vorgang bedeute nicht, dass das Verfahren eingestellt sei.

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Die Staatsanwaltschaft Potsdam müsse dieses Ersuchen aus Itzehoe nach Eingang prüfen. "Eine Prüfung kann in beide Richtungen ausgehen."

Die Behörde in Schleswig-Holstein hatte ihre zwischenzeitlich eingestellten Ermittlungen nach einem "Spiegel"-Bericht wieder aufgenommen.

Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Mann Christian Ulmen

Christian Ulmen (50) geht über seinen Anwalt gegen die Berichterstattung vor.
Christian Ulmen (50) geht über seinen Anwalt gegen die Berichterstattung vor.  © Soeren Stache/dpa

In dem Bericht hatte die Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, Christian Ulmen (50), erhoben.

Die Moderatorin wirft Ulmen vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Sein Anwalt Christian Schertz (60) kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten.

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Nach früheren Angaben der Itzehoer Staatsanwaltschaft hatte die Geschädigte im November 2024 bei der Polizei in Berlin Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Eine ihr unbekannte Person solle unberechtigt Fake-Accounts erstellt und betrieben haben.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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