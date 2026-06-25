Collien Fernandes trennte sich mehrfach von Christian Ulmen: "Er goss weiter Öl ins Feuer"
Berlin - Die Nachricht vom Liebes-Aus schlug ein wie eine Bombe. Im September 2025 gaben Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) die Trennung bekannt - nach 14 Jahren Ehe. Was für viele aus dem Nichts kam, steht heutzutage in einem ganz anderen Licht da. Zu schwer wiegen die Vorwürfe.
So soll Ulmen jahrelang gefälschte Nacktbilder und pornografische Aufnahmen, die Fernandes verblüffend ähnlich sahen, an Männer aus ihrem beruflichen Umfeld verschickt und mit Fake-Profilen Online-Affären mit diesen geführt haben.
Doch offenbar bröckelte die Ehe des TV-Traumpaars schon viel länger. Getrennt habe sie sich demnach nicht nur einmal, offenbarte die Schauspielerin im Interview mit "Brigitte".
"Ich habe mehrfach Schluss gemacht. Aber dann kam er immer an: Willst du uns nicht die Chance geben? Ich habe doch jetzt die neue Therapeutin. Ich habe doch dazugelernt …", so Collien. Und weiter: "Wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, wird es außerdem immer schwerer, sich den Alltag ohne ihn vorzustellen. "
2010 machten der Jerks-Schöpfer und die Traumschiff-Darstellerin ihre Liebe öffentlich, nur ein Jahr später folgte schon die Hochzeit. Jahrelang galten sie als DAS Traumpaar in der TV-Welt.
Doch nun beschäftigen die schweren Vorwürfe mehrere Behörden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam führt Ermittlungen gegen Ulmen wegen eines Anfangsverdachts der Körperverletzung im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt.
Collien Fernandes schließt Versöhnung mit Ulmen aus
Ulmen selbst schweigt (es gilt die Unschuldsvermutung), stattdessen aber spricht seine Ex-Frau - und zwar Klartext. Eine Versöhnung: ausgeschlossen. "Nein. Nicht mehr. Es war bekannt, dass ich Morddrohungen erhalte. Trotzdem goss er weiter Öl ins Feuer."
Schon Anfang der Woche setzte die 44-Jährige ein deutliches Zeichen. Der 22. Juni, der Tag, an dem Ulmen ihr das Jawort gab, wird nicht mehr ihr Hochzeitstag sein. So machen ihr besonders die guten Momente zu schaffen. "Man denkt an einen schönen Tag und später erfährt man, was er am Abend dieses schönen Tages getan hat. Ich kann den Tag danach einfach nicht mehr schön finden."
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