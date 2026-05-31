Collien Fernandes nach Ehe-Aus: "Das Alleinsein fällt mir total schwer"
Berlin - Nach den öffentlichen Entwicklungen im Verfahren gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) gibt Collien Fernandes (44) in einem Interview Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation.
Im RTL+-Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) räumte Fernandes ein, dass sie nach dem Ende ihrer Ehe noch immer Schwierigkeiten habe, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. "Das Alleinsein fällt mir total schwer", sagte die Schauspielerin.
Besonders die Zeiten ohne ihre Tochter, die im Wechselmodell lebt, seien für sie belastend. "Ich komme damit noch nicht so richtig klar", so die 44-Jährige. Ihr Haus sei "viel zu groß für eine Person", manchmal fühle sie sich "ein bisschen lost".
Zwar habe sie versucht, wieder ins Dating-Leben einzusteigen, doch die vergangenen Monate hätten tiefe Spuren hinterlassen. Dennoch betonte die ehemalige VIVA-Moderatorin, dass sie grundsätzlich anderen Menschen noch offen begegnen könne.
"Ich merke schon, dass ich wieder in der Lage bin, zu vertrauen."
Collien Fernandes: "Ohne dieses Schiff hätte ich das gar nicht geschafft"
Besonders geholfen habe ihr in der schwierigsten Phase die Arbeit für das ZDF-"Traumschiff". Die Dreharbeiten seien für sie zu einem wichtigen Rückzugsort geworden.
"Ich wollte eigentlich gar nicht aufs Schiff", erinnerte sich Fernandes. Damals habe sie sogar überlegt, die Dreharbeiten abzusagen. Rückblickend sei die Entscheidung, dennoch an Bord zu gehen, jedoch genau richtig gewesen.
"Ich glaube, wirklich ohne dieses Schiff hätte ich das auch gar nicht geschafft. Also mental", sagte die Schauspielerin offen. Die Distanz zum Alltag habe ihr geholfen, die Ereignisse besser zu verarbeiten. "Das war eigentlich genau das Richtige, dann so weit weg zu sein."
Trotz aller Fortschritte macht die Moderatorin keinen Hehl daraus, dass ihr Privatleben weiterhin von den Folgen der vergangenen Jahre geprägt ist. "Ich habe schon das Gefühl, dass ich da vor einem riesigen Trümmerhaufen stehe", fasste sie ihre aktuelle Situation zusammen.
Dennoch versucht sie, nach vorne zu schauen. Hoffnung schöpft Fernandes vor allem daraus, dass ihr Fall nach ihrer Ansicht dazu beitragen könnte, das Bewusstsein für digitale und häusliche Gewalt zu schärfen und anderen Betroffenen zu helfen.
Das komplette Interview ist bereits vorab auf RTL+ verfügbar oder läuft am 31. Mai 2026 um 17:45 Uhr im TV-Magazin "Exclusiv Weekend" bei RTL.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa