31.05.2026 11:34 Collien Fernandes nach Ehe-Aus: "Das Alleinsein fällt mir total schwer"

Nach den Entwicklungen im Verfahren gegen Ex-Mann Christian Ulmen (50) gibt Collien Fernandes (43) Einblicke in ihr aktuelles Leben.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Nach den öffentlichen Entwicklungen im Verfahren gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) gibt Collien Fernandes (44) in einem Interview Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation.

Collien Fernandes (44) beschreibt die Schattenseiten nach dem Vertrauensbruch durch ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50). © Sebastian Gollnow/dpa Im RTL+-Interview mit Moderatorin Frauke Ludowig (62) räumte Fernandes ein, dass sie nach dem Ende ihrer Ehe noch immer Schwierigkeiten habe, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. "Das Alleinsein fällt mir total schwer", sagte die Schauspielerin. Besonders die Zeiten ohne ihre Tochter, die im Wechselmodell lebt, seien für sie belastend. "Ich komme damit noch nicht so richtig klar", so die 44-Jährige. Ihr Haus sei "viel zu groß für eine Person", manchmal fühle sie sich "ein bisschen lost". Zwar habe sie versucht, wieder ins Dating-Leben einzusteigen, doch die vergangenen Monate hätten tiefe Spuren hinterlassen. Dennoch betonte die ehemalige VIVA-Moderatorin, dass sie grundsätzlich anderen Menschen noch offen begegnen könne. Collien Fernandes Collien Fernandes schießt gegen Ulmen: "Wenn ich die Namen wüsste, wäre das zu krass" "Ich merke schon, dass ich wieder in der Lage bin, zu vertrauen."

Collien Fernandes: "Ohne dieses Schiff hätte ich das gar nicht geschafft"