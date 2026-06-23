Klare Botschaft an Ex-Mann: Collien Fernandes wird diesen Tag nicht mehr feiern

Berlin - Collien Fernandes (44) setzt ein deutliches Zeichen auf Instagram – und erinnert damit an eine Zeit, die für sie offenbar endgültig vorbei ist. Die "Traumschiff"-Schauspielerin meldet sich ausgerechnet an ihrem früheren Hochzeitstag mit einer klaren Botschaft an ihren Ex Christian Ulmen (50).

Collien Fernandes (44) blickt nach der Trennung von Christian Ulmen (50) nach vorn. © Sebastian Gollnow/dpa

"Heute war mein Hochzeitstag", schreibt Fernandes zu einem Beitrag, der einen dekorativen Umschlag zeigt, der an eine Hochzeitseinladung erinnert. Darin liegt eine Karte mit einem Herzmotiv und einem Foto der Schauspielerin. Auf dem Umschlag steht "Happy Wedding Day" – das Wort "Wedding" ist dabei durchgestrichen.

Dazu schreibt sie kurz und klar: "Ab diesem Jahr nicht mehr."

Damit macht Fernandes deutlich: Den 22. Juni wird sie künftig nicht mehr als Jahrestag ihrer Ehe feiern.

Collien Fernandes heiratete den Schauspieler und Regisseur Christian Ulmen im Jahr 2011 und nahm seinen Nachnamen an. Im April 2012 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Im September 2025 wurde dann die Trennung nach 14 Jahren Ehe offiziell bekannt gegeben.