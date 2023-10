Collien Ulmen-Fernandes über gefakte Sex-Clips: "Man fühlt sich bloßgestellt"

Bei ihrem Protest geht es der Ehefrau von Christian Ulmen (48) nicht so sehr um ihre eigene Person. Die Schauspielerin hofft, andere Frauen vor ihrem Schicksal bewahren zu können.

Um sich selbst zu schützen, hat die 42-Jährige die falschen Pornos von sich nicht angesehen. "Ich habe mich nicht getraut, das anzuschauen. Ich will das einfach nicht sehen", erklärte Collien.

Gemeinsam mit anderen Frauen demonstrierte Collien kürzlich vor dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Berlin . Auf ihren Schildern war zu lesen: "Ungewollte Porno-Manipulation jetzt stoppen!"

"Man fühlt sich bloßgestellt. Und man fühlt sich so schutzlos", sagte die frühere VIVA-Moderatorin im Interview mit RTL .

Deepfakes nennen sich Sex-Clips, die mithilfe von KI so verfälscht wurden, dass es so aussieht, als würden zum Beispiel Promi-Damen darin auftreten. Eines der Opfer: Collien Ulmen-Fernandes.

Christian Ulmen (48) und Collien Ulmen-Fernandes sind seit 2011 verheiratet. © Jörg Carstensen/dpa

"Es geht mir um junge Mädchen, junge Frauen, die in der Schule bloßgestellt werden, oder in irgendwelchen WhatsApp-Chats. Für die kann das massive Folgen haben. Da muss man einfach dringend was machen", betonte Collien Ulmen-Fernandes.

Dass die gefälschten Sexszenen weiterhin im Internet kursieren, sei ein "riesengroßer Skandal". Für die Opfer sind die entwürdigenden Filme oft mit Scham verbunden. Einige suchen sich psychologische Hilfe.

"Da muss man sich ja auch erst mal in einer psychologischen Betreuung öffnen, sich trauen, darüber zu reden", so Collien.

Die Mutter einer Tochter weiß, dass es extrem schwierig ist, etwas aus dem Netz zu entfernen, wenn es einmal da ist. Doch mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit hat Collien Ulmen-Fernandes auf ein wichtiges Problem aufmerksam gemacht.