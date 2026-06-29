Collien Fernandes wirft Christian Ulmen gezielte "Täterstrategie" vor

Berlin - Nach dem jüngsten Gerichtsentscheid wirft Collien Fernandes (44) ihrem Ex-Mann Christian Ulmen (50) vor, eine gezielte "Täterstrategie" zu verfolgen.

Collien Fernandes (44) äußerte sich erneut zu ihren Vorwürfen gegenüber ihrem Ex-Mann Christian Ulmen (50). © Carsten Koall/dpa

Das Oberlandesgericht Hamburg hatte vor wenigen Tagen einige Passagen des "Spiegel"-Artikels für unzulässig erklärt, in denen der Eindruck erweckt werde, Ulmen habe Deepfake-Videos seiner Ex-Frau "hergestellt und/oder verbreitet".

"Fakt ist: Das, was passiert ist, ist passiert", erklärte Fernandes im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" im Deutschen Theater in Berlin. Im Zentrum ihrer Kritik: Einzelne Nebenaspekte würden bestritten, um ihre gesamte Darstellung infrage zu stellen.

Für Fernandes hat dieses Vorgehen ihrer Aussage nach konkrete Konsequenzen. "Es sollte auch bei ihm angekommen sein, dass ich Morddrohungen bekomme", sagte sie.

Die gezielte Infragestellung ihrer Aussagen führe dazu, dass sich Hass weiter verstärke. "Was ist denn, wenn mir irgendwann so ein Christian-Ulmen-Ultra eine Kugel in den Kopf jagt?" Diese Eskalation nehme man aus ihrer Sicht bewusst in Kauf.

Inhaltlich erneuerte die Schauspielerin ihre Vorwürfe: Ulmen habe täuschend echte Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber sexualisierte Inhalte verbreitet.