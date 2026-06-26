Collien Fernandes trennte sich mehrfach von Christian Ulmen: "Er goss weiter Öl ins Feuer"

Berlin - Die Nachricht vom Liebes-Aus schlug ein wie eine Bombe. Im September 2025 gaben Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) die Trennung bekannt - nach 14 Jahren Ehe . Was für viele aus dem Nichts kam, steht heutzutage in einem ganz anderen Licht da. Zu schwer wiegen die Vorwürfe.

Collien Fernandes (44) will Christian Ulmen nicht verzeihen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

So soll Ulmen jahrelang gefälschte Nacktbilder und pornografische Aufnahmen, die Fernandes verblüffend ähnlich sahen, an Männer aus ihrem beruflichen Umfeld verschickt und mit Fake-Profilen Online-Affären mit diesen geführt haben.

Doch offenbar bröckelte die Ehe des TV-Traumpaars schon viel länger. Getrennt habe sie sich demnach nicht nur einmal, offenbarte die Schauspielerin im Interview mit "Brigitte".

"Ich habe mehrfach Schluss gemacht. Aber dann kam er immer an: Willst du uns nicht die Chance geben? Ich habe doch jetzt die neue Therapeutin. Ich habe doch dazugelernt …", so Collien. Und weiter: "Wenn man so lange mit jemandem zusammen ist, wird es außerdem immer schwerer, sich den Alltag ohne ihn vorzustellen. "

2010 machten der Jerks-Schöpfer und die Traumschiff-Darstellerin ihre Liebe öffentlich, nur ein Jahr später folgte schon die Hochzeit. Jahrelang galten sie als DAS Traumpaar in der TV-Welt.

Doch nun beschäftigen die schweren Vorwürfe mehrere Behörden. Die Staatsanwaltschaft Potsdam führt Ermittlungen gegen Ulmen wegen eines Anfangsverdachts der Körperverletzung im Zusammenhang mit Vorwürfen häuslicher Gewalt.