Wendung im Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Christian Ulmen!

Itzehoe - Neuigkeiten im Fall Collien Fernandes : Die Staatsanwaltschaft soll die Ermittlungen wieder aufgenommen haben. Jetzt werde offenbar auch gegen Christian Ulmen (50) ermittelt.

Nach den Veröffentlichungen in den Medien soll im Fall nun auch gegen Christian Ulmen (50) ermittelt werden. (Archivfoto) © Rainer Jensen/dpa

Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weitergehen. "Die Ermittlungen sind nach Prüfung der Medienveröffentlichungen wieder aufgenommen worden", bestätigte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow etwa gegenüber t-online.

Nun sehe die Staatsanwaltschaft Itzehoe einen Anfangsverdacht gegen Ulmen. Strafrechtlich gehe es um den Vorwurf der Nachstellung. Die Auswertung der Berichterstattung des Magazins "Spiegel" über den Fall habe zu einer Bejahung des Anfangsverdachts geführt.

Mit der Strafanzeige gegen unbekannt im November 2024 habe der Fall Collien Fernandes seinen Anfang genommen. Die Moderatorin machte darin den Vorwurf, dass eine unbekannte Person ein Fake-Profil von ihr in den sozialen Medien erstellt haben soll.

Allerdings habe die Staatsanwaltschaft in Berlin nach Prüfung der Sachanlage entschieden, das Verfahren nach Itzehoe zu geben.