06.05.2026 15:46 Collien Fernandes schießt gegen Ulmen: "Wenn ich die Namen wüsste, wäre das zu krass"

In einem langen Interview mit der FAZ hat Collien Fernandes ihre Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen erneuert.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Zuletzt ist es im Fall Collien Fernandes (44) etwas ruhiger geworden. Jetzt aber hat die Moderatorin der FAZ ein ausführliches Interview gegeben und kein gutes Haar an ihrem Ex-Mann gelassen.

Collien Fernandes (44) erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. © Georg Wendt/dpa 14 Jahre lang waren Christian Ulmen (50) und Collien Fernandes verheiratet, galten als DAS Traumpaar in der deutschen TV-Welt. Heute nennt sie den Schauspieler und Regisseur öffentlich meist nicht mal mehr beim Namen, betitelt ihn stattdessen nur als Täter. "Der Täter hat mich mit seinem Verhalten in extreme Gefahr gebracht", erneuert die 44-Jährige ihre schweren Vorwürfe. Jahrelang soll Ulmen gefälschte Nacktbilder und pornografische Aufnahmen von ihr an Männer aus ihrem beruflichen Umfeld verschickt und mit Fake-Profilen Online-Affären mit diesen geführt haben. "Bei einem Masseur hat er in meinem Namen einen Termin angefragt und dann begonnen, dem Mann anzügliche Nachrichten zu schreiben. Er bat den Masseur, am Ende der Massage auf mir abzuspritzen. Was, wenn ich wirklich mal genau dahin gegangen wäre?", erinnert sich die Traumschiff-Darstellerin. Collien Fernandes Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft will Ermittlungen abgeben Besonders brisant: Wer alles eine Online-Affäre mit ihr gehabt haben soll, weiß sie bis heute nicht. Christian Ulmen hüllt sich in den Mantel des Schweigens. Offenbar aus gutem Grund: "Er sagte, wenn ich die Namen wüsste, wäre das zu krass. Die Männer seien zu nah an mir dran, deshalb könne er mir die Namen nicht nennen. Dabei blieb er bis zuletzt. Dadurch hatte ich Panikattacken."

Collien Fernandes kritisiert Ulmen-Anwälte: "Nebelkerze der Gegenseite"