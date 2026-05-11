11.05.2026 12:09 Collien Fernandes zeigte Ulmen trotz gemeinsamer Tochter an: "Was wäre das für ein Signal?"

Im März sorgte Collien Fernandes mit ihren schweren Vorwürfen für ein Medien-Beben. Im Interview mit dem Stern bezieht sie erneut Stellung und wehrt sich.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Der Gedanke kam vermutlich vielen in den Kopf: die arme Tochter. Im März wagt sich Collien Fernandes (44) mit ihrer schockierenden Geschichte an die Öffentlichkeit. Es folgen zahlreiche Solidaritäts-Kundgebungen, aber auch Anfeindungen.

Collien Fernandes (44) spricht auf einer Bühne auf einer Kundgebung gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen. © Georg Wendt/dpa Ein Vorwurf, den sich auch die beliebte TV-Moderatorin anhören musste, ist, warum sie mit ihren schweren Vorwürfen den Vater der gemeinsamen Tochter überhaupt öffentlich anklagt. Ein Schritt, auf den auch die 44-Jährige gerne verzichtet hätte. "Ich hätte es gern auf anderem Wege geklärt, ich wollte den Männern sagen, dass nicht ich dahinterstecke. Aber der Täter hat mir diese Chance bis zuletzt nicht gegeben, wollte mir die Namen nicht nennen", erklärt die Traumschiff-Darstellerin im Interview mit dem Stern. Jahrelang soll Christian Ulmen (50) gefälschte Nacktbilder und pornografische Aufnahmen, die ihr verblüffend ähnlich sahen, an Männer aus ihrem beruflichen Umfeld verschickt und mit Fake-Profilen Online-Affären mit diesen geführt haben. Collien Fernandes Fall an Deutschland abgegeben: Anwälte von Collien Fernandes gehen in Berufung Öffentlich geäußert hat sich der Schauspieler und Regisseur bis heute nicht. Der 50-Jährige wehrt sich stattdessen mit Anwälten gegen die Berichterstattung, musste zuletzt aber eine Niederlage einstecken. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Christian Ulmen (50) wehrt sich mit seinen Anwälten gegen die Vorwürfe. © Soeren Stache/dpa

Collien Fernandes: "Gerade sehe ich wenig Licht"