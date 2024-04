Comeback als Tatort-Kommissarin? Das sagt Simone Thomalla dazu

Am gestrigen Ostersonntag ging es für die Schauspielerin auf das "Traumschiff". In der Folge, die das ZDF im TV zeigte, ging es für Simone Thomalla und die Crew rund um Florian Silbereisen nach Thailand.

Im Interview mit t-online machte die 58-Jährige klar, dass eine Rückkehr definitiv nicht infrage kommt. "Ich hätte auch gar keine Zeit!", so die Schauspielerin.

In der Folge übernahm sie die Rolle der Passagierin Kerstin, die ihre Schwester bei einem Unfall verloren hat. Mit ihrem Neffen will sie an den Unglücksort fahren, um mit dem Tod abzuschließen.

Egal, ob Traumschiff oder Tatort: Jede Rolle muss etwas in der Schauspielerin auslösen, sonst lehne sie diese ab.